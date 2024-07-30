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В ВТБ назвали недавнюю DDoS-атаку на банки одной из крупнейших

В ВТБ назвали недавнюю DDoS-атаку на банки одной из крупнейших - 30.07.2024, ПРАЙМ

В ВТБ назвали недавнюю DDoS-атаку на банки одной из крупнейших

Банковский сектор России на прошлой неделе подвергся одной из крупнейших DDoS-атак, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:06+0300

2024-07-30T10:06+0300

2024-07-30T10:06+0300

ddos-атаки

банки

втб

россия

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Банковский сектор России на прошлой неделе подвергся одной из крупнейших DDoS-атак, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Судя по находящимся в публичной плоскости сообщениям других банков, по всей видимости, да, это была одна из крупнейших (DDoS-атак – ред.), ... действительно, да и мы столкнулись, и другие банковские участники", - сказал Пьянов. "Живем, к сожалению, в то время, когда атаки на IT-инфраструктуру являются тоже одной из форм военных действий", - добавил он. На прошлой неделе ВТБ прокомментировал РИА Новости, что банковский сектор подвергся DDoS-атаке, спланированной из-за рубежа. Тогда банк указал, что небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров. Тогда сообщалось, что сбой в работе сервисов произошел у Газпромбанка, Росбанка, Райффайзенбанка и Россельхозбанка, Альфа-банка.

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ddos-атаки, банки, втб, россия