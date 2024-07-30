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Владелица Wildberries подала в суд на своего мужа

Владелица Wildberries подала в суд на своего мужа - 30.07.2024, ПРАЙМ

Владелица Wildberries подала в суд на своего мужа

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на своего супруга Владислава. Суть исковых требований пока не раскрывается. Об этом рассказали | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T21:24+0300

2024-07-30T21:24+0300

2024-07-30T21:38+0300

бизнес

wildberries

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на своего супруга Владислава. Суть исковых требований пока не раскрывается. Об этом рассказали РИА Новости в Савеловском суде Москвы. "В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С. Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений", — заявили в суде и уточнили, что сейчас решение о принятии искового заявления к производству не принято.Позднее Татьяна Бакальчук сама сообщила, что подала заявление."Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом",— заявила она в своем Telegram-канале.На прошлой неделе глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу с Бакальчуком и заявил, что поручил депутату ГД Адаму Делимханову оценить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.Глава Чечни заявил, что активы макретплейса "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес".По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса и его супругу Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от него и семерых детей, поэтому он не имеет возможность встретиться с женой и пообщаться. Сама Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате компании, заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее супругу принадлежит 1% акций фирмы, но он не участвует в управлении бизнесом. Вместе с тем, Бакальчук заявил агентству РИА Новости, что намерен вести за свою семью и приложит все силы для сохранения бизнеса.

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бизнес, wildberries, татьяна бакальчук