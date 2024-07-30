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Раскрыто, когда завершится присоединение РНКБ к ВТБ

Раскрыто, когда завершится присоединение РНКБ к ВТБ - 30.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, когда завершится присоединение РНКБ к ВТБ

Присоединение крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ) к ВТБ завершится в мае 2025 года, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:11+0300

2024-07-30T10:11+0300

2024-07-30T10:15+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Присоединение крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ) к ВТБ завершится в мае 2025 года, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В начале июня глава ВТБ Андрей Костин анонсировал интеграцию РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ. Представляя финансовые результаты ВТБ по МСФО за первое полугодие, Пьянов рассказал и о планах интеграций активов внутри группы. "РНКБ - это уже май 2025 года", - отметил он. Первый зампред напомнил, что банк "Открытие" присоединяется к БМ-Банку "в январские праздники 2025 года", а в рамках майских праздников 2025 года БМ-Банк присоединяется вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ. Также Пьянов напомнил, что "Почта банк" предполагается присоединить к ВТБ "на рубеже годов, в январские праздники 2026 года". Для "Почта банка", по его словам, рассматривается схема юридического присоединения с выкупом всех акций на баланс ВТБ по оценке независимого оценщика. "Этот вариант был проговорен со вторым акционером "Почта банка" и никаких принципиальных возражений ни со стороны правительства, ни со стороны "Почты России" мы не услышали против этой схемы", - добавил он. ВТБ надеется законодательно в осеннюю сессию Госдумы решить вопрос с акционерами ВТБ, которые не согласны с присоединением крымского банка РНКБ, добавил Пьянов.Поправка о невозможности акционерам ВТБ, несогласным с присоединением Российского национального коммерческого банка (РНКБ), потребовать выкуп акций, была исключена до второго чтения из текста законопроекта, вносящего изменения в федеральный закон "Об акционерных обществах" и другие законодательные акты. Она не выносилась 23 июля на обсуждение Госдумы при рассмотрении проекта закона во втором чтении, который также был принят и в третьем чтении. Поправка была в начале июля поддержана профильным комитетом Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям при подготовке законопроекта ко второму чтению."Не будет этой поправки, она имеет ряд изъянов. Мы найдем другой способ с нашими депутатами, более универсальный, в осеннюю сессию", - сказал Пьянов.Он пояснил, что эта поправка, во-первых, имеет "неуниверсальный характер", она не подходит для двух присоединений, которые ВТБ хочет для РНКБ и для "Почта банка". Во-вторых, принятие такой поправки повлечет за собой принятие аналогичных другими контрагентами. По словам Пьянова, прецедент с поименной поправкой "имени РНКБ или имени "Почта банка" открывает как бы "ящик Пандоры" и вызывает желание других контрагентов "использовать свои именные поправки имени своих юридических лиц"."Поэтому мы сейчас вышли на Центральный банк и получили предварительное согласие. И будем готовы в осеннюю сессию осуществить "маленькую революцию бескровную" в области подходов к правам миноритариев в случае присоединения дочерних обществ к материнскому, если материнское владеет 100% долей и эти присоединяемые общества являются нематериальными с точки зрения доли активов", - сказал топ-менеджер."Поэтому это будет системная, универсальная, применяемая для всего сектора и для наших двух банков иная поправка в федеральный закон об акционерных обществах", - заключил Пьянов.В начале июня глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ. В начале июля первый зампред банка Дмитрий Пьянов заявил РИА Новости, что ВТБ предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 - начале 2026 года.РНКБ является ключевым банком в Крыму, весной 2023 года кредитная организация вошла в группу ВТБ. На данный момент РНКБ обслуживает более 2,5 миллиона клиентов и около 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

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