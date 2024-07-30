https://1prime.ru/20240730/banki-850530546.html

Названы крупнейшие банки по прибыли на 1 июля

Названы крупнейшие банки по прибыли на 1 июля - 30.07.2024, ПРАЙМ

Названы крупнейшие банки по прибыли на 1 июля

Российский банковский сектор по итогам первого полугодия 2024 году получил рекордную для этого временного интервала чистую прибыль. Согласно данным Банка... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T13:00+0300

2024-07-30T13:00+0300

2024-07-30T13:00+0300

экономика

банки

прибыль

рейтинг

риа рейтинг

https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7702ba902c1cce7031067ef6a80f145a.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский банковский сектор по итогам первого полугодия 2024 году получил рекордную для этого временного интервала чистую прибыль. Согласно данным Банка России, за шесть месяцев текущего года прибыль банков составила 1,8 триллиона рублей, и таким образом, был обновлен исторический рекорд по прибыли первого полугодия 2023 года. В квартальном же разрезе в 2024 году прибыль оказалась высокой, но не рекордной. Во втором и первом кварталах чистая прибыль составила 930 и 899 миллиардов рублей соответственно, и это стало третьим и четвертым квартальными результатами по прибыли в истории. По мнению экспертов РИА Рейтинг, банковский сектор в среднесрочной перспективе продолжит показывать высокую прибыль, и, как следствие, в 2024 году финансовый результат будет сопоставим с рекордом 2023 года (3,4 триллиона рублей), а при самом удачном варианте даже может быть обновлен рекорд по годовой чистой прибыли.Рентабельность активов российского банковского сектора в 2024 году немного снизилась. По расчетам аналитиков РИА Рейтинг, на 1 июля 2024 года рентабельность активов банковского сектора составила 2,1% против 2,24% на 1 января. Таким образом, в начале 2024 года наблюдается возврат в диапазон типичной рентабельности после аномального максимума на 1 октября 2023 года (2,61%).Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДля исследования ситуации с прибыльностью в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" по заказу АЭИ ПРАЙМ провели исследование и подготовили рейтинг банков России по прибыли на 1 июля 2024 года.Наиболее прибыльным (до налогообложения) по итогам первого полугодия 2024 году стал лидер российского банковского сектора Сбербанк. Объем прибыли крупнейшего российского банка за первые шесть месяцев составил 942 миллиарда рублей. При этом большую часть прибыли первого полугодия Сбербанк заработал во втором квартале – 494 миллиарда рублей. Также для сравнения, суммарная прибыль банков со 2-го по 20-е место меньше чем смог заработать один Сбербанк.На втором месте по размеру прибыли (до налогообложения) по итогам первого полугодия находится Банк ВТБ, прибыль которого за январь-июнь составила 134 миллиарда рублей. Третье место по размеру прибыли по итогам первого полугодия занимает Банк ГПБ (Газпромбанк) с результатом в 128 миллиардов рублей. На четвертом и пятом местах по прибыли в текущем рейтинге расположились Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, доналоговая прибыль которых за шесть месяцев составила 105 и 90 миллиардов рублей соответственно. Всего же более 30 миллиардов рублей прибыли по итогам первого полугодия получили 12 банков, а 100 кредитных организаций показали финансовый результат более 1 миллиарда рублей.Лидером по отношению прибыли к капиталу в первой половине 2024 года среди десяти крупнейших банков стал РАЙФФАЙЗЕНБАНК с результатом в 17,6%. Вторым по отношению прибыли к капиталу стал Промсвязьбанк, у которого значение составило 16,5%. Сбербанк занимает пятое место среди крупнейших банков по показателю прибыль к капиталу с результатом 13,7%. При этом минимальное значение показателя прибыли к капиталу среди крупнейших банков у Банка ВТБ – 7,7%.Рейтинг банков по прибыли на 1 июля 2024 года в PDF-формате >>

https://1prime.ru/20240730/ataka-850525479.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, прибыль, рейтинг, риа рейтинг