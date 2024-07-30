https://1prime.ru/20240730/banki-850539465.html

Банки вернулись к типичной рентабельности после аномального максимума

Банки вернулись к типичной рентабельности после аномального максимума - 30.07.2024, ПРАЙМ

Банки вернулись к типичной рентабельности после аномального максимума

Российский банковский сектор в 2024 году возвращается к типичной рентабельности после аномального максимума октября 2023 года: рентабельность активов снизилась... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T15:01+0300

2024-07-30T15:01+0300

2024-07-30T15:01+0300

банки

прибыль

рентабельность

россия

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский банковский сектор в 2024 году возвращается к типичной рентабельности после аномального максимума октября 2023 года: рентабельность активов снизилась с начала 2024 года на 0,14 процентного пункта, составив на 1 июля 2,1%, следует из данных рейтинга РИА Новости. "Рентабельность активов российского банковского сектора в 2024 году немного снизилась. По расчетам аналитиков РИА Рейтинг, на 1 июля 2024 года рентабельность активов банковского сектора составила 2,1% против 2,24% на 1 января. Таким образом, в начале 2024 года наблюдается возврат в диапазон типичной рентабельности после аномального максимума на 1 октября 2023 года (2,61%)", - говорится в исследовании. Эксперты РИА Рейтинг подчеркнули, что российский банковский сектор по итогам первого полугодия 2024 году получил рекордную чистую прибыль. Согласно данным Банка России, за шесть месяцев текущего года прибыль банков составила 1,8 триллиона рублей, обновив исторический рекорд первого полугодия минувшего года. Однако в квартальном разрезе в 2024 году прибыль оказалась высокой, но не рекордной. Во втором и первом кварталах чистая прибыль составила 930 и 899 миллиардов рублей соответственно, и это стало третьим и четвертым квартальными результатами по прибыли в истории. По мнению экспертов РИА Рейтинг, банковский сектор в среднесрочной перспективе продолжит показывать высокую прибыль, и, как следствие, в 2024 году финансовый результат будет сопоставим с рекордом 2023 года (3,4 триллиона рублей), а при самом удачном варианте даже может быть обновлен рекорд по годовой чистой прибыли. Согласно рейтингу банков по прибыли, который подготовили аналитики Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" по заказу АЭИ "Прайм", наиболее прибыльным (до налогообложения) по итогам первого полугодия 2024 году стал Сбербанк, который за первые шесть месяцев получил 942 миллиарда рублей, большую часть этой прибыли он заработал во втором квартале – 494 миллиарда рублей. На втором месте оказался ВТБ, прибыль которого за январь-июнь составила 134 миллиарда рублей. Третье место занял Газпромбанк с результатом в 128 миллиардов рублей. На четвертом и пятом местах расположились Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, чья доналоговая прибыль за шесть месяцев составила 105 миллиардов и 90 миллиардов рублей соответственно. Всего же более 30 миллиардов рублей прибыли по итогам первого полугодия получили 12 банков, а 100 кредитных организаций показали финансовый результат более 1 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240730/banki-850530546.html

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банки, прибыль, рентабельность, россия