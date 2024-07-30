Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума одобрила право на открытие филиалов иностранных банков в России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240730/banki-850541234.html
Госдума одобрила право на открытие филиалов иностранных банков в России
Госдума одобрила право на открытие филиалов иностранных банков в России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила право на открытие филиалов иностранных банков в России
Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного. Третье... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:01+0300
2024-07-30T16:01+0300
экономика
банки
госдума
филиал
законопроект
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_4b22fd6127ade5a82d922a3a3bd42940.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного. Третье чтение запланировано на 31 июля. Это поможет создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ, сказано в пояснительной записке. Законодатели рассчитывают прежде всего на приход банков из дружественных стран, хотя ограничения для недружественных стран не прописаны, пояснял на прошлой неделе глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. ОДИН БАНК – ОДИН ФИЛИАЛ Законопроект разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк через филиал в РФ сможет осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок через филиал права и обязанности возникают непосредственно у открывшего его банка. Для открытия филиала иностранный банк должен осуществлять банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ РФ уровень кредитного рейтинга для работы на российском рынке. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит в минимальном размере 1 миллиард рублей. ПРАВА И ЗАПРЕТЫ Филиалы иностранных банков в РФ смогут открывать и вести счета, переводить средства по ним – но с учетом установленных для них ограничений. Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Из операций с физлицами, в том числе ИП, иностранный банк через свой филиал в РФ сможет осуществлять лишь куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах (но по безналу - лишь для переводов без открытия банковских счетов), а также переводы без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств (кроме почтовых переводов). Филиалы будут вправе совершать операции по инкассации, покупать и продавать валюту, совершать денежные переводы. Также им будет разрешено выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать у них права требования, касающиеся исполнения обязательств в денежной форме. Филиалы смогут предоставлять в аренду физлицам и юрлицам спецпомещения или сейфы в них для хранения документов и ценностей. Филиалы будут не вправе привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады; открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц. Филиалам также будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Эти ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного для обеспечения своей деятельности; и на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога, либо полученного в качестве отступного.
https://1prime.ru/20240730/banki-850530546.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_30:0:563:400_1920x0_80_0_0_2a63aa7c2475527a30b47df304f3860c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, госдума, филиал, законопроект
Экономика, Банки, Госдума, филиал, законопроект
16:01 30.07.2024
 
Госдума одобрила право на открытие филиалов иностранных банков в России

ГД приняла во II чтении законопроект об открытии филиалов иностранных банков

Здание Госдумы
Здание Госдумы
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного. Третье чтение запланировано на 31 июля.
Это поможет создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ, сказано в пояснительной записке.
Законодатели рассчитывают прежде всего на приход банков из дружественных стран, хотя ограничения для недружественных стран не прописаны, пояснял на прошлой неделе глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

ОДИН БАНК – ОДИН ФИЛИАЛ

Законопроект разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов.
Иностранный банк через филиал в РФ сможет осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок через филиал права и обязанности возникают непосредственно у открывшего его банка.
Для открытия филиала иностранный банк должен осуществлять банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ РФ уровень кредитного рейтинга для работы на российском рынке. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит в минимальном размере 1 миллиард рублей.

ПРАВА И ЗАПРЕТЫ

Филиалы иностранных банков в РФ смогут открывать и вести счета, переводить средства по ним – но с учетом установленных для них ограничений.
Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Из операций с физлицами, в том числе ИП, иностранный банк через свой филиал в РФ сможет осуществлять лишь куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах (но по безналу - лишь для переводов без открытия банковских счетов), а также переводы без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств (кроме почтовых переводов).
Филиалы будут вправе совершать операции по инкассации, покупать и продавать валюту, совершать денежные переводы. Также им будет разрешено выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать у них права требования, касающиеся исполнения обязательств в денежной форме. Филиалы смогут предоставлять в аренду физлицам и юрлицам спецпомещения или сейфы в них для хранения документов и ценностей.
Филиалы будут не вправе привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады; открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц.
Филиалам также будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Эти ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного для обеспечения своей деятельности; и на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога, либо полученного в качестве отступного.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Названы крупнейшие банки по прибыли на 1 июля
13:00
 
ЭкономикаБанкиГосдумафилиалзаконопроект
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала