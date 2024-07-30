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Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии

Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии - 30.07.2024, ПРАЙМ

Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии

Германия должна защищать Украину, это позволит удержать Вооруженные силы России от границ Польши и ФРГ. Такое мнение выразила в разговоре с Die Zeit немецкий... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:02+0300

2024-07-30T17:02+0300

2024-07-30T17:11+0300

спецоперация на украине

анналена бербок

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германия

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Германия должна защищать Украину, это позволит удержать Вооруженные силы России от границ Польши и ФРГ. Такое мнение выразила в разговоре с Die Zeit немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрезидент России Владимир Путин, в свою очередь, называл опасения Запада о надвигающейся атаке ВС РФ бредом."Это (остановка западной помощи. — Прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь в Германии просит меня прекратить помогать Украине. <…> Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей", - сказала Бербок.Она подчеркнула, что остановка помощи Украине приведет к колоссальным рискам безопасности для ЕС.Ранее Бербок в интервью газете Süddeutsche Zeitung отмечала, что необходимо снять ограничения на государственные заимствования, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку.

https://1prime.ru/20240729/berbok-850513736.html

украина

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