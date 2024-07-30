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Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240730/berbok-850545075.html
Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии
Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии - 30.07.2024, ПРАЙМ
Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии
Германия должна защищать Украину, это позволит удержать Вооруженные силы России от границ Польши и ФРГ. Такое мнение выразила в разговоре с Die Zeit немецкий... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:02+0300
2024-07-30T17:11+0300
спецоперация на украине
анналена бербок
украина
помощь украине
германия
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Германия должна защищать Украину, это позволит удержать Вооруженные силы России от границ Польши и ФРГ. Такое мнение выразила в разговоре с Die Zeit немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрезидент России Владимир Путин, в свою очередь, называл опасения Запада о надвигающейся атаке ВС РФ бредом."Это (остановка западной помощи. — Прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. &lt;…&gt; Я доказываю это тем, кто здесь в Германии просит меня прекратить помогать Украине. &lt;…&gt; Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей", - сказала Бербок.Она подчеркнула, что остановка помощи Украине приведет к колоссальным рискам безопасности для ЕС.Ранее Бербок в интервью газете Süddeutsche Zeitung отмечала, что необходимо снять ограничения на государственные заимствования, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку.
https://1prime.ru/20240729/berbok-850513736.html
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анналена бербок, украина, помощь украине, германия
Спецоперация на Украине, Анналена Бербок, УКРАИНА, помощь Украине, ГЕРМАНИЯ
17:02 30.07.2024 (обновлено: 17:11 30.07.2024)
 
Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии

Бербок призвала не допустить появление ВС РФ на границе Германии и Польши

© CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development OfficeМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Германия должна защищать Украину, это позволит удержать Вооруженные силы России от границ Польши и ФРГ. Такое мнение выразила в разговоре с Die Zeit немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, называл опасения Запада о надвигающейся атаке ВС РФ бредом.
"Это (остановка западной помощи. — Прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь в Германии просит меня прекратить помогать Украине. <…> Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей", - сказала Бербок.
Она подчеркнула, что остановка помощи Украине приведет к колоссальным рискам безопасности для ЕС.
Ранее Бербок в интервью газете Süddeutsche Zeitung отмечала, что необходимо снять ограничения на государственные заимствования, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку.
А. Бербок
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Вчера, 17:09
 
Спецоперация на УкраинеАнналена БербокУКРАИНАпомощь УкраинеГЕРМАНИЯ
 
 
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