https://1prime.ru/20240730/berbok-850545075.html
Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии
Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии - 30.07.2024, ПРАЙМ
Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии
Германия должна защищать Украину, это позволит удержать Вооруженные силы России от границ Польши и ФРГ. Такое мнение выразила в разговоре с Die Zeit немецкий... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:02+0300
2024-07-30T17:02+0300
2024-07-30T17:11+0300
спецоперация на украине
анналена бербок
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Германия должна защищать Украину, это позволит удержать Вооруженные силы России от границ Польши и ФРГ. Такое мнение выразила в разговоре с Die Zeit немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрезидент России Владимир Путин, в свою очередь, называл опасения Запада о надвигающейся атаке ВС РФ бредом."Это (остановка западной помощи. — Прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь в Германии просит меня прекратить помогать Украине. <…> Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей", - сказала Бербок.Она подчеркнула, что остановка помощи Украине приведет к колоссальным рискам безопасности для ЕС.Ранее Бербок в интервью газете Süddeutsche Zeitung отмечала, что необходимо снять ограничения на государственные заимствования, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку.
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анналена бербок, украина, помощь украине, германия
Спецоперация на Украине, Анналена Бербок, УКРАИНА, помощь Украине, ГЕРМАНИЯ
Абсолютная катастрофа: Бербок высказалась о российской армии
Бербок призвала не допустить появление ВС РФ на границе Германии и Польши
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Германия должна защищать Украину, это позволит удержать Вооруженные силы России от границ Польши и ФРГ. Такое мнение выразила в разговоре с Die Zeit
немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, называл опасения Запада о надвигающейся атаке ВС РФ бредом.
"Это (остановка западной помощи. — Прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь в Германии просит меня прекратить помогать Украине. <…> Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей", - сказала Бербок.
Она подчеркнула, что остановка помощи Украине приведет к колоссальным рискам безопасности для ЕС.
Ранее Бербок в интервью газете Süddeutsche Zeitung отмечала, что необходимо снять ограничения на государственные заимствования, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку.
В Германии жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД