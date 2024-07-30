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"Билайн" сообщил абонентам о плохой работе YouTube во многих регионах - 30.07.2024, ПРАЙМ
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"Билайн" сообщил абонентам о плохой работе YouTube во многих регионах
"Билайн" сообщил абонентам о плохой работе YouTube во многих регионах - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Билайн" сообщил абонентам о плохой работе YouTube во многих регионах
Мобильный оператор "Билайн" сообщает абонентам в чате поддержки, что во многих регионах России YouTube работает плохо, у видеохостинга устарело оборудование,... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T21:28+0300
2024-07-30T21:28+0300
билайн
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мобильный оператор "Билайн" сообщает абонентам в чате поддержки, что во многих регионах России YouTube работает плохо, у видеохостинга устарело оборудование, это не зависит от операторов связи, передает корреспондент РИА Новости. "Сейчас во многих регионах именно YouTube плохо работает, так как у них устарело оборудование. Это не зависит от операторов", - говорят в техподдержке. В свою очередь при звонке на горячую линию абонентам говорят, что на сети оператора ограничений нет, сеть работает штатно. Как стало известно ранее, МТС сообщает своим абонентам, что заметил медленную загрузку видео на YouTube, однако со стороны компании ограничений нет; при этом "Мегафон" заявил РИА Новости, что не фиксирует изменений в доступности видеохостинга. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца этой недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 70%. Он отмечал, что мобильную связь мера пока не затронет. Позже Роскомнадзор заявил агентству, что неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.
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билайн, youtube, интернет
Билайн, YouTube, интернет
21:28 30.07.2024
 
"Билайн" сообщил абонентам о плохой работе YouTube во многих регионах

"Билайн": YouTube работает плохо во многих регионах РФ независимо от операторов

© РИА НовостиYouTube
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мобильный оператор "Билайн" сообщает абонентам в чате поддержки, что во многих регионах России YouTube работает плохо, у видеохостинга устарело оборудование, это не зависит от операторов связи, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас во многих регионах именно YouTube плохо работает, так как у них устарело оборудование. Это не зависит от операторов", - говорят в техподдержке.
В свою очередь при звонке на горячую линию абонентам говорят, что на сети оператора ограничений нет, сеть работает штатно.
Как стало известно ранее, МТС сообщает своим абонентам, что заметил медленную загрузку видео на YouTube, однако со стороны компании ограничений нет; при этом "Мегафон" заявил РИА Новости, что не фиксирует изменений в доступности видеохостинга.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца этой недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 70%. Он отмечал, что мобильную связь мера пока не затронет.
Позже Роскомнадзор заявил агентству, что неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.
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