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Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу
Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу - 30.07.2024, ПРАЙМ
Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность государственной поддержки российских компаний при их выходе на биржу. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:30+0300
2024-07-30T13:30+0300
2024-07-30T13:30+0300
биржи
инвестиции
валентина матвиенко
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность государственной поддержки российских компаний при их выходе на биржу. "В послании Федеральному Собранию президент РФ особо подчеркнул, что банковская система и фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток необходимых денежных средств в экономику. Значимую, системную роль здесь играет наш главный институт развития - ВЭБ.РФ, в арсенале которого имеется целый ряд современных механизмов финансирования. Другой эффективный инструмент – капитал, полученный через размещение акций на бирже", - сказала спикер в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. По ее словам, необходимо поддерживать привлечение долевого финансирования. "Рынок капитала в России ожил. Спрос инвесторов есть. Однако пока объёмы привлекаемых средств несопоставимы с кредитованием. И может быть, настало время подумать над тем, чтобы компании могли получать государственную поддержку не только в виде льготных кредитов, но и в виде льгот при выходе на биржу", - сказала Матвиенко.
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биржи, инвестиции, валентина матвиенко
биржи, инвестиции, Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу
Матвиенко: российские компании необходимо поддержать при выходе на биржу
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность государственной поддержки российских компаний при их выходе на биржу.
"В послании Федеральному Собранию президент РФ особо подчеркнул, что банковская система и фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток необходимых денежных средств в экономику. Значимую, системную роль здесь играет наш главный институт развития - ВЭБ.РФ, в арсенале которого имеется целый ряд современных механизмов финансирования. Другой эффективный инструмент – капитал, полученный через размещение акций на бирже", - сказала спикер в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
По ее словам, необходимо поддерживать привлечение долевого финансирования.
"Рынок капитала в России ожил. Спрос инвесторов есть. Однако пока объёмы привлекаемых средств несопоставимы с кредитованием. И может быть, настало время подумать над тем, чтобы компании могли получать государственную поддержку не только в виде льготных кредитов, но и в виде льгот при выходе на биржу", - сказала Матвиенко.
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