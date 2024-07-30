Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240730/birzha-850534585.html
Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу
Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу - 30.07.2024, ПРАЙМ
Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность государственной поддержки российских компаний при их выходе на биржу. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:30+0300
2024-07-30T13:30+0300
биржи
инвестиции
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68cf85d1ba14ae0e7f1ab06c64d55070.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность государственной поддержки российских компаний при их выходе на биржу. "В послании Федеральному Собранию президент РФ особо подчеркнул, что банковская система и фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток необходимых денежных средств в экономику. Значимую, системную роль здесь играет наш главный институт развития - ВЭБ.РФ, в арсенале которого имеется целый ряд современных механизмов финансирования. Другой эффективный инструмент – капитал, полученный через размещение акций на бирже", - сказала спикер в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. По ее словам, необходимо поддерживать привлечение долевого финансирования. "Рынок капитала в России ожил. Спрос инвесторов есть. Однако пока объёмы привлекаемых средств несопоставимы с кредитованием. И может быть, настало время подумать над тем, чтобы компании могли получать государственную поддержку не только в виде льготных кредитов, но и в виде льгот при выходе на биржу", - сказала Матвиенко.
https://1prime.ru/20240718/robot-850225713.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7f1a2987376bb371b825d12274b03bd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржи, инвестиции, валентина матвиенко
биржи, инвестиции, Валентина Матвиенко
13:30 30.07.2024
 
Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу

Матвиенко: российские компании необходимо поддержать при выходе на биржу

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность государственной поддержки российских компаний при их выходе на биржу.
"В послании Федеральному Собранию президент РФ особо подчеркнул, что банковская система и фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток необходимых денежных средств в экономику. Значимую, системную роль здесь играет наш главный институт развития - ВЭБ.РФ, в арсенале которого имеется целый ряд современных механизмов финансирования. Другой эффективный инструмент – капитал, полученный через размещение акций на бирже", - сказала спикер в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
По ее словам, необходимо поддерживать привлечение долевого финансирования.
"Рынок капитала в России ожил. Спрос инвесторов есть. Однако пока объёмы привлекаемых средств несопоставимы с кредитованием. И может быть, настало время подумать над тем, чтобы компании могли получать государственную поддержку не только в виде льготных кредитов, но и в виде льгот при выходе на биржу", - сказала Матвиенко.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Российские инвесторы обманули американского робота, пишет РБК
18 июля, 06:46
 
биржиинвестицииВалентина Матвиенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала