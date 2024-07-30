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Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу

Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу - 30.07.2024, ПРАЙМ

Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность государственной поддержки российских компаний при их выходе на биржу. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T13:30+0300

2024-07-30T13:30+0300

2024-07-30T13:30+0300

биржи

инвестиции

валентина матвиенко

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность государственной поддержки российских компаний при их выходе на биржу. "В послании Федеральному Собранию президент РФ особо подчеркнул, что банковская система и фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток необходимых денежных средств в экономику. Значимую, системную роль здесь играет наш главный институт развития - ВЭБ.РФ, в арсенале которого имеется целый ряд современных механизмов финансирования. Другой эффективный инструмент – капитал, полученный через размещение акций на бирже", - сказала спикер в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. По ее словам, необходимо поддерживать привлечение долевого финансирования. "Рынок капитала в России ожил. Спрос инвесторов есть. Однако пока объёмы привлекаемых средств несопоставимы с кредитованием. И может быть, настало время подумать над тем, чтобы компании могли получать государственную поддержку не только в виде льготных кредитов, но и в виде льгот при выходе на биржу", - сказала Матвиенко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржи, инвестиции, валентина матвиенко