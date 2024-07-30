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Набиуллина сравнила высокую инфляцию с болезнью - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина сравнила высокую инфляцию с болезнью
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с болезнью - 30.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с болезнью
Высокая инфляция, как и высокая температура у человека, в случае с российской экономикой говорит о болезни, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:21+0300
2024-07-30T13:23+0300
эльвира набиуллина
банк россии
инфляция
россия
болезнь
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Высокая инфляция, как и высокая температура у человека, в случае с российской экономикой говорит о болезни, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сегодня нужен более высокий уровень ставок, чтобы охладить избыточный, чисто проинфляционный спрос и вернуть инфляцию к цели. Именно поэтому мы подняли ключевую ставку до 18%. Нам часто задают вопрос: "А зачем снижать инфляцию такой ценой? Пусть она будет не 4%, а 6-8%, зато предприятия будут брать больше кредитов и инвестиций на автоматизацию, а люди - покупать больше товара. Давайте не будем повышать ключевую ставку, а еще лучше - ее снизим", - сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации."Это опасная иллюзия. Ведь о чем говорит высокая инфляция? Как и высокая температура у человека, она говорит о проблемах со здоровьем. В случае с нашей экономикой картина выглядит примерно так. Недостатка в деньгах даже при высоких ставках, как мы видим, нет: и кредиты растут, и рекордно высокие прибыли", - отметила глава ЦБ.Она напомнила, что раньше, в 2015 году и в 2022 году, ключевая ставка после резкого повышения начинала достаточно быстро снижаться. Но сейчас ситуация другая, указала Набиуллина: ЦБ повысил ставку "не для того, чтобы справиться с санкциями и с финансовыми шоками после санкций, а для того, чтобы слишком быстрый рост спроса не вылился в инфляционную спираль вместо того, чтобы поддерживать расширение предложения".У многих предприятий рекордные прибыли и неплохие перспективы, учитывая освободившиеся ниши на российском рынке, они готовы брать и обслуживать дорогие кредиты, продолжила глава регулятора. "Не будем забывать и про бюджетное стимулирование. Господдержка помимо прямого влияния имеет и косвенные эффекты, к примеру компании, заключившие крупные длительные госконтракты, также готовы привлекать даже очень дорогие кредиты", - сказала она."Конечно, сыграло свою роль и льготное кредитование, особенно ипотечное. Не укладывается в привычное представление тот факт, что при высоких ставках граждане не только активно открывают вклады, что естественно, но и охотно берут кредиты на крупные покупки. У значительной части граждан, не у всех, но все же это большая группа, заметно выросли доходы, а с ними и потребительская уверенность", - добавила Набиуллина, комментируя потребительский спрос.
https://1prime.ru/20240729/inflyatsiya-850497531.html
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эльвира набиуллина, инфляция, россия, болезнь
Эльвира Набиуллина, Банк России, инфляция, РОССИЯ, болезнь
13:21 30.07.2024 (обновлено: 13:23 30.07.2024)
 
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с болезнью

Набиуллина: высокая инфляция, как и температура у человека - признак болезни

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФинансовый конгресс Банка России
Финансовый конгресс Банка России - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Высокая инфляция, как и высокая температура у человека, в случае с российской экономикой говорит о болезни, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сегодня нужен более высокий уровень ставок, чтобы охладить избыточный, чисто проинфляционный спрос и вернуть инфляцию к цели. Именно поэтому мы подняли ключевую ставку до 18%. Нам часто задают вопрос: "А зачем снижать инфляцию такой ценой? Пусть она будет не 4%, а 6-8%, зато предприятия будут брать больше кредитов и инвестиций на автоматизацию, а люди - покупать больше товара. Давайте не будем повышать ключевую ставку, а еще лучше - ее снизим", - сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
"Это опасная иллюзия. Ведь о чем говорит высокая инфляция? Как и высокая температура у человека, она говорит о проблемах со здоровьем. В случае с нашей экономикой картина выглядит примерно так. Недостатка в деньгах даже при высоких ставках, как мы видим, нет: и кредиты растут, и рекордно высокие прибыли", - отметила глава ЦБ.
Она напомнила, что раньше, в 2015 году и в 2022 году, ключевая ставка после резкого повышения начинала достаточно быстро снижаться. Но сейчас ситуация другая, указала Набиуллина: ЦБ повысил ставку "не для того, чтобы справиться с санкциями и с финансовыми шоками после санкций, а для того, чтобы слишком быстрый рост спроса не вылился в инфляционную спираль вместо того, чтобы поддерживать расширение предложения".
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Механизм поломался. В России заявили о "съевшей" ключевую ставку инфляции
Вчера, 09:40
У многих предприятий рекордные прибыли и неплохие перспективы, учитывая освободившиеся ниши на российском рынке, они готовы брать и обслуживать дорогие кредиты, продолжила глава регулятора. "Не будем забывать и про бюджетное стимулирование. Господдержка помимо прямого влияния имеет и косвенные эффекты, к примеру компании, заключившие крупные длительные госконтракты, также готовы привлекать даже очень дорогие кредиты", - сказала она.
"Конечно, сыграло свою роль и льготное кредитование, особенно ипотечное. Не укладывается в привычное представление тот факт, что при высоких ставках граждане не только активно открывают вклады, что естественно, но и охотно берут кредиты на крупные покупки. У значительной части граждан, не у всех, но все же это большая группа, заметно выросли доходы, а с ними и потребительская уверенность", - добавила Набиуллина, комментируя потребительский спрос.
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
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Банк РоссииЭльвира НабиуллинаинфляцияРОССИЯболезнь
 
 
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