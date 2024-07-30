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В "Ростехе" анонсировали серийное производство БПЛА "Суперкам"
В "Ростехе" анонсировали серийное производство БПЛА "Суперкам" - 30.07.2024, ПРАЙМ
В "Ростехе" анонсировали серийное производство БПЛА "Суперкам"
"Ростех" в 2024 году начал серийное производство беспилотников "Суперкам", они существуют в разведывательной версии и версии камикадзе и хорошо применяются на... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T14:11+0300
2024-07-30T14:11+0300
2024-07-30T14:11+0300
вооружения
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Ростех" в 2024 году начал серийное производство беспилотников "Суперкам", они существуют в разведывательной версии и версии камикадзе и хорошо применяются на СВО, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемехов. "БПЛА "Суперкам" - это тоже новая, современная версия, она производится как в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. Буквально за пять месяцев мы развернули выпуск этих БПЛА, создали цех площадью более 30 тысяч квадратных метров, и сегодня там активно беспилотники эти производятся", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры которой показал телеканал "Россия 24". По словам Чемезова, "Суперкамы" очень хорошо используются в зоне СВО. О создании "Суперкамов", имеющих высокую степень защиты от систем радиоэлектронной борьбы, гендиректор "Ростеха" рассказывал РИА Новости в конце декабря.
https://1prime.ru/20240715/dron-850101157.html
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ростех, сергей чемезов
Вооружения, Ростех, Сергей Чемезов
В "Ростехе" анонсировали серийное производство БПЛА "Суперкам"
Чемезов: "Ростех" в 2024 году начал серийное производство БПЛА "Суперкам"
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Ростех" в 2024 году начал серийное производство беспилотников "Суперкам", они существуют в разведывательной версии и версии камикадзе и хорошо применяются на СВО, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемехов.
"БПЛА "Суперкам" - это тоже новая, современная версия, она производится как в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. Буквально за пять месяцев мы развернули выпуск этих БПЛА, создали цех площадью более 30 тысяч квадратных метров, и сегодня там активно беспилотники эти производятся", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры которой показал телеканал "Россия 24".
По словам Чемезова, "Суперкамы" очень хорошо используются в зоне СВО.
О создании "Суперкамов", имеющих высокую степень защиты от систем радиоэлектронной борьбы, гендиректор "Ростеха" рассказывал РИА Новости в конце декабря.
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