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Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных

Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных - 30.07.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных

На пленарном заседании Государственная дума приняла законопроект о порядке обезличивания персональных данных во втором и третьем, окончательном, чтении,... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T15:35+0300

2024-07-30T15:35+0300

2024-07-30T15:36+0300

госдума

персональные данные

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. На пленарном заседании Государственная дума приняла законопроект о порядке обезличивания персональных данных во втором и третьем, окончательном, чтении, сообщает корреспондент РИА Новости.Внесенный правительством законопроект прошел первое чтение еще в 2021 году.Процедура предполагает совершенствование механизма обработки персональных данных, которые были получены в результате их обезличивания. Кроме того, устанавливаются особенности обработки и порядок формирования состава таких данных для исключения возможности определить их принадлежность к конкретному субъекту, а также предоставления к ним доступа.Законопроектом вводится запрет на формирование состава персональных данных, а также специальных категорий и биометрических персональных данных. По согласованию с ФСБ правительство установит обязательства по обезличиванию таких данных. Оператор, владеющий персональными данными, будет обязан по требованию Минцифры обезличить их и предоставить обезличенные данные в государственную информационную систему (ГИС). Минцифры, в свою очередь, должно будет обеспечить конфиденциальность этих данных. Также законом вводятся особые требования для пользователей ГИС, которые получат доступ к информации. Одновременно с этим будет запрещено предоставлять результаты обработки данных иностранным лицам и иностранным организациям, а также лицам с неснятой судимостью и гражданам, причастным к экстремистским преступлениям и преступлениям террористической деятельности. В Москве предусматривается создание региональной государственной информационной системы. Региональные операторы должны будут предоставить в нее необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы.Также предусматривается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также иного ущерба.

https://1prime.ru/20240730/gosduma-850539032.html

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госдума, персональные данные