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В Microsoft призвали принять меры против дипфейков - 30.07.2024, ПРАЙМ
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В Microsoft призвали принять меры против дипфейков
В Microsoft призвали принять меры против дипфейков - 30.07.2024, ПРАЙМ
В Microsoft призвали принять меры против дипфейков
Президент Microsoft Брэд Смит призвал законодателей США принять меры против мошенничества с дипфейками, чтобы помешать киберпреступникам использовать эту... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:10+0300
2024-07-30T16:10+0300
мошенничество
дипфейк
microsoft
сша
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент Microsoft Брэд Смит призвал законодателей США принять меры против мошенничества с дипфейками, чтобы помешать киберпреступникам использовать эту технологию для обмана граждан. "Стало очевидно, что наши законы также должны развиваться, чтобы бороться с мошенничеством, которое совершается с помощью дипфейков", - приводит агентство Блумберг слова Смита. Он призвал законодателей принять "закон против мошенничества с использованием дипфейков, чтобы помешать киберпреступникам использовать эту технологию для обмана обычных американцев". Компания также добивается от Конгресса США признания контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, "синтезированным", а также принятия законов, карающих создание и распространение фейковых материалов сексуального характера. По словам Смита, цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность президентских выборов в США, предотвратить мошенничество и защитить женщин и детей от неправомерных действий в интернете. По данным агентства, в настоящее время в конгрессе рассматривается несколько законопроектов, которые будут регулировать распространение дипфейков. "Гражданское общество играет важную роль как в обеспечении государственного регулирования, так и в отраслевых мерах поддержки основных прав человека, включая свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни", - заявил Смит. "Способствуя прозрачности и подотчетности, мы можем укрепить доверие общества к технологиям ИИ", - добавил президент Microsoft.
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дипфейк, microsoft, сша
Мошенничество, дипфейк, Microsoft, США
16:10 30.07.2024
 
В Microsoft призвали принять меры против дипфейков

Президент Microsoft призвал законодателей в США принять меры против дипфейков

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте.
Стенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте. - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент Microsoft Брэд Смит призвал законодателей США принять меры против мошенничества с дипфейками, чтобы помешать киберпреступникам использовать эту технологию для обмана граждан.
"Стало очевидно, что наши законы также должны развиваться, чтобы бороться с мошенничеством, которое совершается с помощью дипфейков", - приводит агентство Блумберг слова Смита. Он призвал законодателей принять "закон против мошенничества с использованием дипфейков, чтобы помешать киберпреступникам использовать эту технологию для обмана обычных американцев".
Компания также добивается от Конгресса США признания контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, "синтезированным", а также принятия законов, карающих создание и распространение фейковых материалов сексуального характера.
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По словам Смита, цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность президентских выборов в США, предотвратить мошенничество и защитить женщин и детей от неправомерных действий в интернете. По данным агентства, в настоящее время в конгрессе рассматривается несколько законопроектов, которые будут регулировать распространение дипфейков.
"Гражданское общество играет важную роль как в обеспечении государственного регулирования, так и в отраслевых мерах поддержки основных прав человека, включая свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни", - заявил Смит.
"Способствуя прозрачности и подотчетности, мы можем укрепить доверие общества к технологиям ИИ", - добавил президент Microsoft.
 
МошенничестводипфейкMicrosoftСША
 
 
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