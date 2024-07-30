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В Microsoft призвали принять меры против дипфейков

В Microsoft призвали принять меры против дипфейков - 30.07.2024, ПРАЙМ

В Microsoft призвали принять меры против дипфейков

Президент Microsoft Брэд Смит призвал законодателей США принять меры против мошенничества с дипфейками, чтобы помешать киберпреступникам использовать эту... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:10+0300

2024-07-30T16:10+0300

2024-07-30T16:10+0300

мошенничество

дипфейк

microsoft

сша

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент Microsoft Брэд Смит призвал законодателей США принять меры против мошенничества с дипфейками, чтобы помешать киберпреступникам использовать эту технологию для обмана граждан. "Стало очевидно, что наши законы также должны развиваться, чтобы бороться с мошенничеством, которое совершается с помощью дипфейков", - приводит агентство Блумберг слова Смита. Он призвал законодателей принять "закон против мошенничества с использованием дипфейков, чтобы помешать киберпреступникам использовать эту технологию для обмана обычных американцев". Компания также добивается от Конгресса США признания контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, "синтезированным", а также принятия законов, карающих создание и распространение фейковых материалов сексуального характера. По словам Смита, цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность президентских выборов в США, предотвратить мошенничество и защитить женщин и детей от неправомерных действий в интернете. По данным агентства, в настоящее время в конгрессе рассматривается несколько законопроектов, которые будут регулировать распространение дипфейков. "Гражданское общество играет важную роль как в обеспечении государственного регулирования, так и в отраслевых мерах поддержки основных прав человека, включая свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни", - заявил Смит. "Способствуя прозрачности и подотчетности, мы можем укрепить доверие общества к технологиям ИИ", - добавил президент Microsoft.

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дипфейк, microsoft, сша