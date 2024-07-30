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В США предупредили об угрозе доллару и его статусу резервной валюты - 30.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240730/dollar-850554620.html
В США предупредили об угрозе доллару и его статусу резервной валюты
В США предупредили об угрозе доллару и его статусу резервной валюты - 30.07.2024, ПРАЙМ
В США предупредили об угрозе доллару и его статусу резервной валюты
США собственноручно создали угрозу доллару и его статусу мировой резервной валюты, объединив Россию, Китай и Иран против себя, заявил американский... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T22:04+0300
2024-07-30T22:04+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. США собственноручно создали угрозу доллару и его статусу мировой резервной валюты, объединив Россию, Китай и Иран против себя, заявил американский сенатор-республиканец Майк Ли. "Мы действительно представили первую серьезную угрозу доллару США как мировой резервной валюте. Знаете, во всем этом мы привели Россию и в определенном смысле Иран к объятиям с Китаем", - заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Сенатор добавил, что если еще 20 лет назад нефтяные сделки в большинстве стран мира проводились в американской валюте, что служило "объединяющей силой" в интересах Вашингтона, то теперь "так уже не происходит". "Это очень пугает, потому что мы все получали от этого очень большую выгоду", - подчеркнул Ли. Количество стран мира, выступающих за дедолларизацию, по данным РИА Новости, превысило 40%. Но несмотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта США продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" все еще приходится большинство расчетов через систему. Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Мирового валютного фонда, в этой валюте страны мира хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - 10 лет назад он был несколько выше (63,04%).
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сша, доллар сша, резервная валюта
Экономика, США, Доллар США, резервная валюта
22:04 30.07.2024
 
В США предупредили об угрозе доллару и его статусу резервной валюты

Сенатор Ли: США сами создали угрозу доллару и его статусу резервной валюты

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. США собственноручно создали угрозу доллару и его статусу мировой резервной валюты, объединив Россию, Китай и Иран против себя, заявил американский сенатор-республиканец Майк Ли.
"Мы действительно представили первую серьезную угрозу доллару США как мировой резервной валюте. Знаете, во всем этом мы привели Россию и в определенном смысле Иран к объятиям с Китаем", - заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Сенатор добавил, что если еще 20 лет назад нефтяные сделки в большинстве стран мира проводились в американской валюте, что служило "объединяющей силой" в интересах Вашингтона, то теперь "так уже не происходит".
"Это очень пугает, потому что мы все получали от этого очень большую выгоду", - подчеркнул Ли.
Количество стран мира, выступающих за дедолларизацию, по данным РИА Новости, превысило 40%. Но несмотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта США продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" все еще приходится большинство расчетов через систему.
Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Мирового валютного фонда, в этой валюте страны мира хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - 10 лет назад он был несколько выше (63,04%).
Доллары, огонь - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
В МИД отметили сокращение доли доллара в мировых расчетах
Вчера, 13:16
 
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