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Производитель бытовой техники Dreame откроет первый магазин в России - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Производитель бытовой техники Dreame откроет первый магазин в России
Производитель бытовой техники Dreame откроет первый магазин в России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Производитель бытовой техники Dreame откроет первый магазин в России
Первый в России магазин китайского производителя бытовой техники Dreame откроется 2 августа в торговом центре "Ригамолл" на Новорижском шоссе в Московской... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T05:29+0300
2024-07-30T05:29+0300
экономика
бытовая техника
китай
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Первый в России магазин китайского производителя бытовой техники Dreame откроется 2 августа в торговом центре "Ригамолл" на Новорижском шоссе в Московской области, рассказала РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров по новым брендам, совладелец компании REC + retail group Наталия Кермедчиева. "Площадь магазина составит 145 квадратных метров. Выбор локации связан с обеспеченным окружением торгового центра, готовым тратить на красивые эксперименты с бытовой техникой. Но это будет не единственный розничный магазин бренда: уже в начале осени Dreame открывает магазин в торговом центре "Саларис" на 120 квадратных метрах", – сообщила она. По информации собеседницы агентства, в планах бренда также запуск в ближайший год новых розничных точек в торговых центрах в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. "Таким образом до конца года у Dreame может появиться пять своих магазинов в России, еще три точки в Москве находятся на стадии подписания. Партнером бренда станет один из крупнейших дистрибьюторов техники в стране", – уточнила Кермедчиева. Вице-президент СТЦ отметила, что Dreame отличает "стремительное развитие не только в Азии и Европе, но и на российском рынке". Кроме того, она указала, что компания постоянно инвестирует большое количество ресурсов для разработки новых продуктов, а также уделяет особое внимание внешнему виду продукта. "По успеху Bork мы знаем, что россияне высоко ценят дизайн бытовой техники", – подчеркнула она. Китайский производитель бытовой техники Dreame был создан Ю Хао в 2017 году и известен прежде всего своими роботами-пылесосами и высокоскоростными фенами.
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бытовая техника, китай
Экономика, бытовая техника, КИТАЙ
05:29 30.07.2024
 
Производитель бытовой техники Dreame откроет первый магазин в России

Китайский производитель бытовой техники Dreame откроет первый магазин в России

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкПродажа бытовой техники. Город Ростов-на-Дону.
Продажа бытовой техники. Город Ростов-на-Дону. - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Сергей Венявский
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Первый в России магазин китайского производителя бытовой техники Dreame откроется 2 августа в торговом центре "Ригамолл" на Новорижском шоссе в Московской области, рассказала РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров по новым брендам, совладелец компании REC + retail group Наталия Кермедчиева.
"Площадь магазина составит 145 квадратных метров. Выбор локации связан с обеспеченным окружением торгового центра, готовым тратить на красивые эксперименты с бытовой техникой. Но это будет не единственный розничный магазин бренда: уже в начале осени Dreame открывает магазин в торговом центре "Саларис" на 120 квадратных метрах", – сообщила она.
По информации собеседницы агентства, в планах бренда также запуск в ближайший год новых розничных точек в торговых центрах в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.
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"Таким образом до конца года у Dreame может появиться пять своих магазинов в России, еще три точки в Москве находятся на стадии подписания. Партнером бренда станет один из крупнейших дистрибьюторов техники в стране", – уточнила Кермедчиева.
Вице-президент СТЦ отметила, что Dreame отличает "стремительное развитие не только в Азии и Европе, но и на российском рынке".
Кроме того, она указала, что компания постоянно инвестирует большое количество ресурсов для разработки новых продуктов, а также уделяет особое внимание внешнему виду продукта. "По успеху Bork мы знаем, что россияне высоко ценят дизайн бытовой техники", – подчеркнула она.
Китайский производитель бытовой техники Dreame был создан Ю Хао в 2017 году и известен прежде всего своими роботами-пылесосами и высокоскоростными фенами.
 
Экономикабытовая техникаКИТАЙ
 
 
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