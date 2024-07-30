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Белоусов: производство FPV-дронов в России резко возросло - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Белоусов: производство FPV-дронов в России резко возросло
Белоусов: производство FPV-дронов в России резко возросло - 30.07.2024, ПРАЙМ
Белоусов: производство FPV-дронов в России резко возросло
Производство FPV-дронов в России резко увеличилось до 4 тысяч аппаратов в сутки, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. | 30.07.2024, ПРАЙМ
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fpv-дроны
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Производство FPV-дронов в России резко увеличилось до 4 тысяч аппаратов в сутки, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа поздравил личный состав 45-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск с днем ее основания и вручил военнослужащим соединения государственные награды."Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки", - сказал Белоусов во время общения с военнослужащими.
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fpv-дроны, андрей белоусов
FPV-дроны, Андрей Белоусов
16:33 30.07.2024 (обновлено: 16:34 30.07.2024)
 
Белоусов: производство FPV-дронов в России резко возросло

Белоусов: производство FPV-дронов в РФ резко выросло до 4 тысяч в сутки

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Производство FPV-дронов в России резко увеличилось до 4 тысяч аппаратов в сутки, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа поздравил личный состав 45-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск с днем ее основания и вручил военнослужащим соединения государственные награды.
"Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки", - сказал Белоусов во время общения с военнослужащими.
 
FPV-дроныАндрей Белоусов
 
 
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