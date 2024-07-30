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Названо количество пассажиров поезда в момент столкновения с "Камазом"

Названо количество пассажиров поезда в момент столкновения с "Камазом" - 30.07.2024, ПРАЙМ

Названо количество пассажиров поезда в момент столкновения с "Камазом"

В поезде сообщением Казань - Адлер в момент столкновения с грузовиком в Волгоградской области находились более 950 пассажиров, сообщило Западное межрегиональное | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:21+0300

2024-07-30T12:21+0300

2024-07-30T12:47+0300

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В поезде сообщением Казань - Адлер в момент столкновения с грузовиком в Волгоградской области находились более 950 пассажиров, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Инцидент произошел в понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково. Водитель "Камаза" выехал на переезд на красный свет, после чего столкнулся с поездом №491. По данным МЧС, в результате удара с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 были госпитализированы в медицинские учреждения, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне было остановлено. "В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело по части 1 стати 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Его расследует второй отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ с дислокацией в Ростове-на-Дону.

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