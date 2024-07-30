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Названо количество пассажиров поезда в момент столкновения с "Камазом"
Названо количество пассажиров поезда в момент столкновения с "Камазом" - 30.07.2024, ПРАЙМ
Названо количество пассажиров поезда в момент столкновения с "Камазом"
В поезде сообщением Казань - Адлер в момент столкновения с грузовиком в Волгоградской области находились более 950 пассажиров, сообщило Западное межрегиональное | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:21+0300
2024-07-30T12:21+0300
2024-07-30T12:47+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В поезде сообщением Казань - Адлер в момент столкновения с грузовиком в Волгоградской области находились более 950 пассажиров, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Инцидент произошел в понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково. Водитель "Камаза" выехал на переезд на красный свет, после чего столкнулся с поездом №491. По данным МЧС, в результате удара с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 были госпитализированы в медицинские учреждения, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне было остановлено. "В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело по части 1 стати 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Его расследует второй отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ с дислокацией в Ростове-на-Дону.
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ржд, мчс россии
Происшествия, РЖД, МЧС России
Названо количество пассажиров поезда в момент столкновения с "Камазом"
СК: в момент ДТП с "Камазом" в Волгоградской области в поезде были свыше 950 пассажиров
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В поезде сообщением Казань - Адлер в момент столкновения с грузовиком в Волгоградской области находились более 950 пассажиров, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Инцидент произошел в понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково. Водитель "Камаза" выехал на переезд на красный свет, после чего столкнулся с поездом №491. По данным МЧС, в результате удара с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 были госпитализированы в медицинские учреждения, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне было остановлено.
"В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по части 1 стати 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Его расследует второй отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ с дислокацией в Ростове-на-Дону.
В МЧС заявили о завршении поисково-спасательных работ на месте схода поезда