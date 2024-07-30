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РЖД полностью восстановили движение под Волгоградом после схода поезда - 30.07.2024, ПРАЙМ
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РЖД полностью восстановили движение под Волгоградом после схода поезда
РЖД полностью восстановили движение под Волгоградом после схода поезда - 30.07.2024, ПРАЙМ
РЖД полностью восстановили движение под Волгоградом после схода поезда
РЖД восстановили движение железнодорожных составов на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за дорожно-транспортного... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:22+0300
2024-07-30T17:22+0300
происшествия
волгоградская область
ржд
движение поездов
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. РЖД восстановили движение железнодорожных составов на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за дорожно-транспортного происшествия на переезде. Об этом сообщила компания. "Движение на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП. Первый поезд только что проследовал по восстановленному второму пути перегона Гремячая – Котельниково, который был повреждён в результате ДТП", — сказано в сообщении компании. РЖД также сообщили, что принимают меры с целью сокращения опоздания пассажирских поездов.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.
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волгоградская область
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волгоградская область, ржд, движение поездов
Происшествия, Волгоградская область, РЖД, движение поездов
17:22 30.07.2024
 
РЖД полностью восстановили движение под Волгоградом после схода поезда

РЖД полностью восстановили движение под Волгоградом после схода поезда из-за ДТП

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЧП на железной дороге в Волгоградской области
ЧП на железной дороге в Волгоградской области - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. РЖД восстановили движение железнодорожных составов на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за дорожно-транспортного происшествия на переезде. Об этом сообщила компания.
"Движение на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП. Первый поезд только что проследовал по восстановленному второму пути перегона Гремячая – Котельниково, который был повреждён в результате ДТП", — сказано в сообщении компании.
РЖД также сообщили, что принимают меры с целью сокращения опоздания пассажирских поездов.
В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
Названо количество пассажиров поезда в момент столкновения с "Камазом"
12:21
 
ПроисшествияВолгоградская областьРЖДдвижение поездов
 
 
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