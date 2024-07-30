https://1prime.ru/20240730/dvizhenie-850546416.html

РЖД полностью восстановили движение под Волгоградом после схода поезда

РЖД полностью восстановили движение под Волгоградом после схода поезда - 30.07.2024, ПРАЙМ

РЖД полностью восстановили движение под Волгоградом после схода поезда

РЖД восстановили движение железнодорожных составов на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за дорожно-транспортного... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:22+0300

2024-07-30T17:22+0300

2024-07-30T17:22+0300

происшествия

волгоградская область

ржд

движение поездов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850521210_0:9:2881:1630_1920x0_80_0_0_2e0815337cd5a8d20f0783f9990311a3.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. РЖД восстановили движение железнодорожных составов на перегоне в Волгорадской области после схода с рельсов пассажирского поезда из-за дорожно-транспортного происшествия на переезде. Об этом сообщила компания. "Движение на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП. Первый поезд только что проследовал по восстановленному второму пути перегона Гремячая – Котельниково, который был повреждён в результате ДТП", — сказано в сообщении компании. РЖД также сообщили, что принимают меры с целью сокращения опоздания пассажирских поездов.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.

https://1prime.ru/20240730/dtp-850531432.html

волгоградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

волгоградская область, ржд, движение поездов