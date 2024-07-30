Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240730/energetik-850540863.html
Госдума одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
Госдума одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним - 30.07.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект, который вводит запрет на продажу не достигшим совершеннолетия лицам безалкогольных тонизирующих... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T15:50+0300
2024-07-30T15:50+0300
госдума
законопроект
энергетики
несовершеннолетние
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект, который вводит запрет на продажу не достигшим совершеннолетия лицам безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 31 июля. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил журналистам, что среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, при этом вред этих напитков доказан врачами. По его словам, энергетики увеличивают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других болезней. В связи с этим на территории РФ вводится запрет розничной продажи энергетиков несовершеннолетним, а регионам предоставят дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, добавил Володин. Согласно законопроекту, с 1 марта 2025 года для организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также для продавцов-физлиц вводится запрет на реализацию несовершеннолетним лицам безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Нарушение данного запрета повлечет за собой ответственность в соответствии с нормами российского законодательства, сказано в документе Также аналогично алкогольной продукции законопроект предполагает для продавцов возможность отказа в продаже покупателю в продаже таких напитков при наличии сомнений относительно возраста покупателя и непредставлении им подтверждающего возраст документа. Перечень подтверждающих возраст документов определит уполномоченный правительством РФ орган. Кроме того, в законопроекте предусмотрено право субъектов РФ своими законами вводить запрет на реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими нормами законодательства также могут ограничить время и места реализации этих напитков. Из законопроекта следует, что исполнительные органы власти субъектов РФ получат право на ограничение продажи таких напитков в местах массового скопления людей во время проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Аналогичные меры смогут принимать и на время проведения физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Правом контроля соблюдения перечисленных запретов и ограничений планируется наделить уполномоченные органы регионов. Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" применяется в законопроекте в значении, которое прописано в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Согласно этому документу, под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, которые содержат тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в числе, которое способно обеспечить тонизирующий эффект на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).
https://1prime.ru/20240730/strim-850540534.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, законопроект, энергетики, несовершеннолетние
Госдума, законопроект, энергетики, несовершеннолетние
15:50 30.07.2024
 
Госдума одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

ГД приняла во II чтении закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект, который вводит запрет на продажу не достигшим совершеннолетия лицам безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 31 июля.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил журналистам, что среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, при этом вред этих напитков доказан врачами. По его словам, энергетики увеличивают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других болезней. В связи с этим на территории РФ вводится запрет розничной продажи энергетиков несовершеннолетним, а регионам предоставят дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, добавил Володин.
Согласно законопроекту, с 1 марта 2025 года для организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также для продавцов-физлиц вводится запрет на реализацию несовершеннолетним лицам безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Нарушение данного запрета повлечет за собой ответственность в соответствии с нормами российского законодательства, сказано в документе
Также аналогично алкогольной продукции законопроект предполагает для продавцов возможность отказа в продаже покупателю в продаже таких напитков при наличии сомнений относительно возраста покупателя и непредставлении им подтверждающего возраст документа. Перечень подтверждающих возраст документов определит уполномоченный правительством РФ орган.
Кроме того, в законопроекте предусмотрено право субъектов РФ своими законами вводить запрет на реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими нормами законодательства также могут ограничить время и места реализации этих напитков.
Из законопроекта следует, что исполнительные органы власти субъектов РФ получат право на ограничение продажи таких напитков в местах массового скопления людей во время проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Аналогичные меры смогут принимать и на время проведения физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Правом контроля соблюдения перечисленных запретов и ограничений планируется наделить уполномоченные органы регионов.
Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" применяется в законопроекте в значении, которое прописано в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Согласно этому документу, под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, которые содержат тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в числе, которое способно обеспечить тонизирующий эффект на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Госдума приняла сразу три закона о треш-стримах
15:33
 
Госдумазаконопроектэнергетикинесовершеннолетние
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала