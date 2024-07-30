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Госдума одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдума одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним - 30.07.2024, ПРАЙМ

Госдума одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект, который вводит запрет на продажу не достигшим совершеннолетия лицам безалкогольных тонизирующих... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T15:50+0300

2024-07-30T15:50+0300

2024-07-30T15:50+0300

госдума

законопроект

энергетики

несовершеннолетние

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект, который вводит запрет на продажу не достигшим совершеннолетия лицам безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 31 июля. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил журналистам, что среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, при этом вред этих напитков доказан врачами. По его словам, энергетики увеличивают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других болезней. В связи с этим на территории РФ вводится запрет розничной продажи энергетиков несовершеннолетним, а регионам предоставят дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, добавил Володин. Согласно законопроекту, с 1 марта 2025 года для организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также для продавцов-физлиц вводится запрет на реализацию несовершеннолетним лицам безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Нарушение данного запрета повлечет за собой ответственность в соответствии с нормами российского законодательства, сказано в документе Также аналогично алкогольной продукции законопроект предполагает для продавцов возможность отказа в продаже покупателю в продаже таких напитков при наличии сомнений относительно возраста покупателя и непредставлении им подтверждающего возраст документа. Перечень подтверждающих возраст документов определит уполномоченный правительством РФ орган. Кроме того, в законопроекте предусмотрено право субъектов РФ своими законами вводить запрет на реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими нормами законодательства также могут ограничить время и места реализации этих напитков. Из законопроекта следует, что исполнительные органы власти субъектов РФ получат право на ограничение продажи таких напитков в местах массового скопления людей во время проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Аналогичные меры смогут принимать и на время проведения физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Правом контроля соблюдения перечисленных запретов и ограничений планируется наделить уполномоченные органы регионов. Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" применяется в законопроекте в значении, которое прописано в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Согласно этому документу, под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, которые содержат тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в числе, которое способно обеспечить тонизирующий эффект на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, законопроект, энергетики, несовершеннолетние