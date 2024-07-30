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Евростат: ВВП еврозоны во II квартале вырос на 0,6% в годовом выражении

Евростат: ВВП еврозоны во II квартале вырос на 0,6% в годовом выражении - 30.07.2024, ПРАЙМ

Евростат: ВВП еврозоны во II квартале вырос на 0,6% в годовом выражении

Совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале 2024 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном - на 0,3%, сообщило | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:15+0300

2024-07-30T12:15+0300

2024-07-30T12:24+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале 2024 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном - на 0,3%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, в квартальном ожидался рост на 0,2%. В первом квартале ВВП еврозоны в годовом выражении увеличился на 0,5%, в квартальном – также на 0,3%.Совокупный ВВП 27 стран Евросоюза во втором квартале, по первой оценке, вырос на 0,7% в годовом выражении, в квартальном - на 0,3%. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 0,6%, квартальный – на 0,3%.В квартальном выражении наиболее заметный рост наблюдался в Ирландии (+1,2%), Литве (+0,9%) и Испании (+0,8%). Снижение при этом было зафиксировано в Латвии (-1,1%), Швеции (-0,8%), Венгрии (-0,2%) и Германии (-0,1%).

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