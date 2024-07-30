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Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России
Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России
Евросоюз следует убрать из-за агрессивной политики Брюсселя в отношении России и тех, кто хочет мира с Москвой. Об этом заявил французский политик, лидер партии | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T10:57+0300
2024-07-30T10:57+0300
2024-07-30T10:57+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евросоюз следует убрать из-за агрессивной политики Брюсселя в отношении России и тех, кто хочет мира с Москвой. Об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Политик напомнил, что лидеры ЕС сейчас обсуждают, как наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его попытки мирно урегулировать конфликт на Украине."ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!" - написал он в социальной сети Х.
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франция, россия, ес
Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России
Филиппо: необходимо разрушить ЕС из-за его воинственной политики в адрес России
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Евросоюз следует убрать из-за агрессивной политики Брюсселя в отношении России и тех, кто хочет мира с Москвой. Об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо
.
Политик напомнил, что лидеры ЕС сейчас обсуждают, как наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его попытки мирно урегулировать конфликт на Украине.
"ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!" - написал он в социальной сети Х.