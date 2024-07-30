https://1prime.ru/20240730/frantsiya-850527802.html

Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России

Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России - 30.07.2024, ПРАЙМ

Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России

Евросоюз следует убрать из-за агрессивной политики Брюсселя в отношении России и тех, кто хочет мира с Москвой. Об этом заявил французский политик, лидер партии | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:57+0300

2024-07-30T10:57+0300

2024-07-30T10:57+0300

франция

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/38/763533831_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_83a5133119576ef9545ce1260d8bd596.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евросоюз следует убрать из-за агрессивной политики Брюсселя в отношении России и тех, кто хочет мира с Москвой. Об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Политик напомнил, что лидеры ЕС сейчас обсуждают, как наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его попытки мирно урегулировать конфликт на Украине."ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!" - написал он в социальной сети Х.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, россия, ес