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Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России
Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России
Евросоюз следует убрать из-за агрессивной политики Брюсселя в отношении России и тех, кто хочет мира с Москвой. Об этом заявил французский политик, лидер партии | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T10:57+0300
2024-07-30T10:57+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евросоюз следует убрать из-за агрессивной политики Брюсселя в отношении России и тех, кто хочет мира с Москвой. Об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Политик напомнил, что лидеры ЕС сейчас обсуждают, как наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его попытки мирно урегулировать конфликт на Украине."ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!" - написал он в социальной сети Х.
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франция, россия, ес
ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ЕС
10:57 30.07.2024
 
Давайте уничтожим: во Франции призвали к радикальным мерам из-за России

Филиппо: необходимо разрушить ЕС из-за его воинственной политики в адрес России

© fotolia.com / pp76%Эйфелева башня
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© fotolia.com / pp76
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евросоюз следует убрать из-за агрессивной политики Брюсселя в отношении России и тех, кто хочет мира с Москвой. Об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Политик напомнил, что лидеры ЕС сейчас обсуждают, как наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его попытки мирно урегулировать конфликт на Украине.
"ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!" - написал он в социальной сети Х.
 
ФРАНЦИЯРОССИЯЕС
 
 
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