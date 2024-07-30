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В АБР рассказали о контроле функций оператора платформы цифрового рубля
В АБР рассказали о контроле функций оператора платформы цифрового рубля - 30.07.2024, ПРАЙМ
В АБР рассказали о контроле функций оператора платформы цифрового рубля
Функции оператора платформы цифрового рубля и контроль за выполнением этих функций было бы логично не совмещать в одном ведомстве, заявил РИА Новости... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T19:25+0300
2024-07-30T19:25+0300
2024-07-30T19:26+0300
экономика
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цифровой рубль
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Функции оператора платформы цифрового рубля и контроль за выполнением этих функций было бы логично не совмещать в одном ведомстве, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Весной 2024 года в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает изменения, связанные с внедрением цифрового рубля. Проект возлагает контроль за выполнением оператором платформы цифрового рубля, которым по закону является ЦБ РФ, функций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на его же структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит. Ранее во вторник издание "Ведомости" сообщило, что правительство РФ в своем проекте отзыва на этот законопроект отметило, что наделение Банка России такой функцией может привести к нарушению принципов объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий. "В каждой отрасли экономики для исключения конфликта интересов обычно разделяют исполнительный и надзорный органы. Поэтому было бы логично не совмещать в одном ведомстве функции оператора платформы цифрового рубля и контроль за этими функциями", - сказал Войлуков. При этом он считает, что независимо от того, кто будет осуществлять контроль за соблюдением антиотмывочного закона на платформе цифрового рубля, на функционировании самой платформы это не отразится. "В текущей редакции закона прописан ряд требований по 115-ФЗ, согласно которым банки должны формировать сообщение в надзорный орган о том, что клиент завел деньги на цифровой кошелек и вывел их", - обратил внимание вице-президент ассоциации. По мнению кредитных организаций, как отметил Войлуков, логичным шагом было бы снять обязанность с банков как участников платформы отчитываться об операциях ввода и вывода средств с цифровых кошельков, так как Банк России обладает информацией об изменении баланса счета цифрового рубля, а также имеет правовые основания для обязательного контроля за операциями с цифровым рублем и может реализовать контроль самостоятельно без привлечения банков. Такой подход позволил бы снизить операционную нагрузку и издержки банков, подчеркнул он. "С другой стороны, надзорному органу удобнее взаимодействовать с одной организацией, а не почти 400 кредитными организациями. На наш взгляд, у Росфинмониторинга для такой работы есть все полномочия и опыт работы", - добавил Войлуков.
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россия, банки, цифровой рубль
Экономика, РОССИЯ, Банки, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
В АБР рассказали о контроле функций оператора платформы цифрового рубля
АБР: функции оператора платформы цифрового рубля и их контроль лучше разделить
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Функции оператора платформы цифрового рубля и контроль за выполнением этих функций было бы логично не совмещать в одном ведомстве, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
Весной 2024 года в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает изменения, связанные с внедрением цифрового рубля. Проект возлагает контроль за выполнением оператором платформы цифрового рубля, которым по закону является ЦБ РФ, функций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на его же структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит.
Ранее во вторник издание "Ведомости" сообщило, что правительство РФ в своем проекте отзыва на этот законопроект отметило, что наделение Банка России такой функцией может привести к нарушению принципов объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
"В каждой отрасли экономики для исключения конфликта интересов обычно разделяют исполнительный и надзорный органы. Поэтому было бы логично не совмещать в одном ведомстве функции оператора платформы цифрового рубля и контроль за этими функциями", - сказал Войлуков.
При этом он считает, что независимо от того, кто будет осуществлять контроль за соблюдением антиотмывочного закона на платформе цифрового рубля, на функционировании самой платформы это не отразится. "В текущей редакции закона прописан ряд требований по 115-ФЗ, согласно которым банки должны формировать сообщение в надзорный орган о том, что клиент завел деньги на цифровой кошелек и вывел их", - обратил внимание вице-президент ассоциации.
По мнению кредитных организаций, как отметил Войлуков, логичным шагом было бы снять обязанность с банков как участников платформы отчитываться об операциях ввода и вывода средств с цифровых кошельков, так как Банк России обладает информацией об изменении баланса счета цифрового рубля, а также имеет правовые основания для обязательного контроля за операциями с цифровым рублем и может реализовать контроль самостоятельно без привлечения банков. Такой подход позволил бы снизить операционную нагрузку и издержки банков, подчеркнул он.
"С другой стороны, надзорному органу удобнее взаимодействовать с одной организацией, а не почти 400 кредитными организациями. На наш взгляд, у Росфинмониторинга для такой работы есть все полномочия и опыт работы", - добавил Войлуков.
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