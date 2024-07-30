https://1prime.ru/20240730/galkin-850522647.html
Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов
Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов - 30.07.2024, ПРАЙМ
Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов
Признанный иностранным агентом шоумен Максим Галкин* подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящих инстанций в исключении его из этого перечня, сообщили... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T05:59+0300
2024-07-30T05:59+0300
2024-07-30T06:00+0300
минюст рф
иноагенты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847455014_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_c54bcb321e48d2dec5405a61619a2f8b.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Признанный иностранным агентом шоумен Максим Галкин* подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящих инстанций в исключении его из этого перечня, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступила жалоба Галкина* Максима Александровича. Дата заседания не назначена", - отметил собеседник агентства. Второй кассационный суд общей юрисдикции в конце мая отказался удовлетворить заявление Галкина* из реестра иноагентов. Представитель Галкина Екатерина Зубань заявила, что решение министерства затрагивает права и свободы ее клиента. По ее словам, Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес государственных органов, "не является политической деятельностью" и Галкин* "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран". Кроме того, юрист указывала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений. Летом 2023 года представитель Галкина* пытался добиться его исключения из реестра иноагентов, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста, позже апелляция утвердила решение. Галкин* публично осудил спецоперацию и в 2022 году вместе с семьей переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в список иноагентов. В документе говорилось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор Галкин* дает концерты исключительно за рубежом.* Лицо, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов
https://1prime.ru/20240626/inoagenty-849499623.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847455014_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_264f18fb95e977fc1f5f412401b4f8fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минюст рф, иноагенты
Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов
Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении его из реестра иноагентов
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Признанный иностранным агентом шоумен Максим Галкин* подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящих инстанций в исключении его из этого перечня, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступила жалоба Галкина* Максима Александровича. Дата заседания не назначена", - отметил собеседник агентства.
Второй кассационный суд общей юрисдикции в конце мая отказался удовлетворить заявление Галкина* из реестра иноагентов.
Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты
Представитель Галкина Екатерина Зубань заявила, что решение министерства затрагивает права и свободы ее клиента. По ее словам, Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес государственных органов, "не является политической деятельностью" и Галкин* "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран". Кроме того, юрист указывала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений.
Летом 2023 года представитель Галкина* пытался добиться его исключения из реестра иноагентов, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста, позже апелляция утвердила решение.
Галкин* публично осудил спецоперацию и в 2022 году вместе с семьей переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в список иноагентов. В документе говорилось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор Галкин* дает концерты исключительно за рубежом.
* Лицо, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов