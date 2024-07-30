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Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов
Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов - 30.07.2024, ПРАЙМ
Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов
Признанный иностранным агентом шоумен Максим Галкин* подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящих инстанций в исключении его из этого перечня, сообщили... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T05:59+0300
2024-07-30T06:00+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Признанный иностранным агентом шоумен Максим Галкин* подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящих инстанций в исключении его из этого перечня, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступила жалоба Галкина* Максима Александровича. Дата заседания не назначена", - отметил собеседник агентства. Второй кассационный суд общей юрисдикции в конце мая отказался удовлетворить заявление Галкина* из реестра иноагентов. Представитель Галкина Екатерина Зубань заявила, что решение министерства затрагивает права и свободы ее клиента. По ее словам, Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес государственных органов, "не является политической деятельностью" и Галкин* "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран". Кроме того, юрист указывала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений. Летом 2023 года представитель Галкина* пытался добиться его исключения из реестра иноагентов, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста, позже апелляция утвердила решение. Галкин* публично осудил спецоперацию и в 2022 году вместе с семьей переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в список иноагентов. В документе говорилось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор Галкин* дает концерты исключительно за рубежом.* Лицо, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов
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минюст рф, иноагенты
Минюст РФ, иноагенты
05:59 30.07.2024 (обновлено: 06:00 30.07.2024)
 
Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов

Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении его из реестра иноагентов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Признанный иностранным агентом шоумен Максим Галкин* подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящих инстанций в исключении его из этого перечня, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступила жалоба Галкина* Максима Александровича. Дата заседания не назначена", - отметил собеседник агентства.
Второй кассационный суд общей юрисдикции в конце мая отказался удовлетворить заявление Галкина* из реестра иноагентов.
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Представитель Галкина Екатерина Зубань заявила, что решение министерства затрагивает права и свободы ее клиента. По ее словам, Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес государственных органов, "не является политической деятельностью" и Галкин* "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран". Кроме того, юрист указывала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений.
Летом 2023 года представитель Галкина* пытался добиться его исключения из реестра иноагентов, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста, позже апелляция утвердила решение.
Галкин* публично осудил спецоперацию и в 2022 году вместе с семьей переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в список иноагентов. В документе говорилось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор Галкин* дает концерты исключительно за рубежом.
* Лицо, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов
 
Минюст РФиноагенты
 
 
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