https://1prime.ru/20240730/gazprom-850549014.html

Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза

Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза - 30.07.2024, ПРАЙМ

Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составил 480,6 миллиарда рублей против 255 миллиардов годом ранее, следует из отчета компании. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T18:07+0300

2024-07-30T18:07+0300

2024-07-30T18:16+0300

экономика

газпром

отчетность

чистый убыток

отчетность по рсбу

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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составил 480,6 миллиарда рублей против 255 миллиардов годом ранее, следует из отчета компании.Выручка компании за отчетный период выросла на 6,7% и составила 2,93 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240729/gaz-850503689.html

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газпром, отчетность, чистый убыток, отчетность по рсбу