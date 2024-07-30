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Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза
Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза - 30.07.2024, ПРАЙМ
Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составил 480,6 миллиарда рублей против 255 миллиардов годом ранее, следует из отчета компании. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T18:07+0300
2024-07-30T18:07+0300
2024-07-30T18:16+0300
экономика
газпром
отчетность
чистый убыток
отчетность по рсбу
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составил 480,6 миллиарда рублей против 255 миллиардов годом ранее, следует из отчета компании.Выручка компании за отчетный период выросла на 6,7% и составила 2,93 триллиона рублей.
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газпром, отчетность, чистый убыток, отчетность по рсбу
Экономика, Газпром, отчетность, чистый убыток, отчетность по РСБУ
Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за I полугодие составил 480,6 миллиарда рублей