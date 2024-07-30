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Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза - 30.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240730/gazprom-850549014.html
Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза
Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза - 30.07.2024, ПРАЙМ
Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составил 480,6 миллиарда рублей против 255 миллиардов годом ранее, следует из отчета компании. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T18:07+0300
2024-07-30T18:16+0300
экономика
газпром
отчетность
чистый убыток
отчетность по рсбу
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составил 480,6 миллиарда рублей против 255 миллиардов годом ранее, следует из отчета компании.Выручка компании за отчетный период выросла на 6,7% и составила 2,93 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20240729/gaz-850503689.html
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газпром, отчетность, чистый убыток, отчетность по рсбу
Экономика, Газпром, отчетность, чистый убыток, отчетность по РСБУ
18:07 30.07.2024 (обновлено: 18:16 30.07.2024)
 
Чистый убыток "Газпрома" в первом полугодии вырос в 1,9 раза

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за I полугодие составил 480,6 миллиарда рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составил 480,6 миллиарда рублей против 255 миллиардов годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка компании за отчетный период выросла на 6,7% и составила 2,93 триллиона рублей.
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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
Вчера, 12:37
 
ЭкономикаГазпромотчетностьчистый убытокотчетность по РСБУ
 
 
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