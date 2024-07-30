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В Госдепе признали, что США не могут гарантировать победу Киева в конфликте
В Госдепе признали, что США не могут гарантировать победу Киева в конфликте - 30.07.2024, ПРАЙМ
В Госдепе признали, что США не могут гарантировать победу Киева в конфликте
Вашингтон признает, что не способен в одиночку дать гарантии на успех Украина в конфликте с Россией. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T23:01+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Вашингтон признает, что не способен в одиночку дать гарантии на успех Украина в конфликте с Россией. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "Я абсолютно согласен с тем, что мы не сможем победить в этом конфликте в одиночку", — сказал он в ходе выступления в комитете сената США по иностранным делам. О'Брайен отметил, что США, сотрудничая с союзниками в Европе работает не только над наращиванием помощи Киеву, но и над освоением выделяемых на эти цели ассигнований "разумным" образом. Он добавил, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу начинают создавать новую стратегию по дальнейшему взаимодействию с Москвой. О'Брайен также прокомментировал ситуацию в Армении и указал, что США стремятся помочь ей обрести независимость в экономическом и энергетическом отношении. По его словам, Армения практически полностью зависит от России в плане энергетики и экономики. "Нам необходимо диверсифицировать ее политику, чтобы Армения смогла предпринять смелые шаги, к которым страну подталкивает премьер-министр Никол Пашинян, что означало бы разрыв связей с Россией", — заключил О'Брайен.
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сша, украина, ес, нато, поддержка украины
Политика, США, УКРАИНА, ЕС, НАТО, поддержка Украины
В Госдепе признали, что США не могут гарантировать победу Киева в конфликте
Госдеп: США не могут самостоятельно гарантировать победу Киева в конфликте
ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Вашингтон признает, что не способен в одиночку дать гарантии на успех Украина в конфликте с Россией. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"Я абсолютно согласен с тем, что мы не сможем победить в этом конфликте в одиночку", — сказал он в ходе выступления в комитете сената США по иностранным делам.
О'Брайен отметил, что США, сотрудничая с союзниками в Европе работает не только над наращиванием помощи Киеву, но и над освоением выделяемых на эти цели ассигнований "разумным" образом.
Он добавил, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу начинают создавать новую стратегию по дальнейшему взаимодействию с Москвой.
О'Брайен также прокомментировал ситуацию в Армении и указал, что США стремятся помочь ей обрести независимость в экономическом и энергетическом отношении.
По его словам, Армения практически полностью зависит от России в плане энергетики и экономики.
"Нам необходимо диверсифицировать ее политику, чтобы Армения смогла предпринять смелые шаги, к которым страну подталкивает премьер-министр Никол Пашинян, что означало бы разрыв связей с Россией", — заключил О'Брайен.
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