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Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику
Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику - 30.07.2024, ПРАЙМ
Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику
США как одна из крупнейших экономик напрямую влияет на мировую конъюнктуру, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:21+0300
2024-07-30T13:35+0300
сша
госдолг сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. США как одна из крупнейших экономик напрямую влияет на мировую конъюнктуру, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На этой неделе государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина ."Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно", - отметил Песков, отвечая на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.Однако вряд ли эта ситуация окажет влияние на военные устремления Вашингтона, констатировал он. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали власти США как можно быстрее сократить госдолг. По мнению организации, его рост уже ухудшил инвестиционную позицию США на долговых рынках. В фонде также отмечали, что снижение госдолга и дефицита бюджета потребует от властей страны применить широкий набор фискальных инструментов.
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сша, госдолг сша, дмитрий песков
США, госдолг США, Дмитрий Песков
13:21 30.07.2024 (обновлено: 13:35 30.07.2024)
 
Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику

Песков: высокий госдолг США влияет на экономику и международную конъюнктуру

Госдолг США достиг установленного законом предельного уровня в 14,294 трлн долл
Госдолг США достиг установленного законом предельного уровня в 14,294 трлн долл
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. США как одна из крупнейших экономик напрямую влияет на мировую конъюнктуру, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На этой неделе государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина .
"Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно", - отметил Песков, отвечая на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.
Однако вряд ли эта ситуация окажет влияние на военные устремления Вашингтона, констатировал он.
Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали власти США как можно быстрее сократить госдолг. По мнению организации, его рост уже ухудшил инвестиционную позицию США на долговых рынках. В фонде также отмечали, что снижение госдолга и дефицита бюджета потребует от властей страны применить широкий набор фискальных инструментов.
Нью-Йорк, США
Раскрыты последствия дисбаланса между госдолгом и ВВП в США
12:47
 
СШАгосдолг СШАДмитрий Песков
 
 
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