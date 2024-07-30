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Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику

Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику - 30.07.2024, ПРАЙМ

Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику

США как одна из крупнейших экономик напрямую влияет на мировую конъюнктуру, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T13:21+0300

2024-07-30T13:21+0300

2024-07-30T13:35+0300

сша

госдолг сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. США как одна из крупнейших экономик напрямую влияет на мировую конъюнктуру, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На этой неделе государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина ."Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно", - отметил Песков, отвечая на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.Однако вряд ли эта ситуация окажет влияние на военные устремления Вашингтона, констатировал он. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали власти США как можно быстрее сократить госдолг. По мнению организации, его рост уже ухудшил инвестиционную позицию США на долговых рынках. В фонде также отмечали, что снижение госдолга и дефицита бюджета потребует от властей страны применить широкий набор фискальных инструментов.

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сша, госдолг сша, дмитрий песков