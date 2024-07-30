https://1prime.ru/20240730/gosdolg-850534098.html
Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику
Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику - 30.07.2024, ПРАЙМ
Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику
США как одна из крупнейших экономик напрямую влияет на мировую конъюнктуру, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:21+0300
2024-07-30T13:21+0300
2024-07-30T13:35+0300
сша
госдолг сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75835/87/758358749_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_08a4644b9f6f58273797fefdae274916.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. США как одна из крупнейших экономик напрямую влияет на мировую конъюнктуру, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На этой неделе государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина ."Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно", - отметил Песков, отвечая на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.Однако вряд ли эта ситуация окажет влияние на военные устремления Вашингтона, констатировал он. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали власти США как можно быстрее сократить госдолг. По мнению организации, его рост уже ухудшил инвестиционную позицию США на долговых рынках. В фонде также отмечали, что снижение госдолга и дефицита бюджета потребует от властей страны применить широкий набор фискальных инструментов.
https://1prime.ru/20240730/ssha-850532417.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75835/87/758358749_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_0bde4b99bcea783a1c25a8d31ace9504.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, госдолг сша, дмитрий песков
США, госдолг США, Дмитрий Песков
Песков оценил влияние чрезмерно высокого госдолга США на мировую политику
Песков: высокий госдолг США влияет на экономику и международную конъюнктуру
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. США как одна из крупнейших экономик напрямую влияет на мировую конъюнктуру, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На этой неделе государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина .
"Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно", - отметил Песков, отвечая на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.
Однако вряд ли эта ситуация окажет влияние на военные устремления Вашингтона, констатировал он.
Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали власти США как можно быстрее сократить госдолг. По мнению организации, его рост уже ухудшил инвестиционную позицию США на долговых рынках. В фонде также отмечали, что снижение госдолга и дефицита бюджета потребует от властей страны применить широкий набор фискальных инструментов.
Раскрыты последствия дисбаланса между госдолгом и ВВП в США