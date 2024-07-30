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Госдума ограничила число сим-карт для одного абонента

Госдума ограничила число сим-карт для одного абонента - 30.07.2024, ПРАЙМ

Госдума ограничила число сим-карт для одного абонента

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров не только для иностранцев, но и... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T14:55+0300

2024-07-30T14:55+0300

2024-07-30T14:56+0300

госдума

сим-карта

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан. Договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключён только очно, при условии наличия его данных в ЕБС (Единой биометрической системе). Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика. До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, в противном случае услуги связи иностранцам не будут оказываться. При этом до 1 ноября 2025 года операторы связи должны проверить сведения о гражданах России, в том числе абонентах и корпоративных пользователях. При этом физическое лица вправе направить в Роскомнадзор с использованием портала "Госуслуги" запрос о предоставлении сведений о заключенных с ним договорах об оказании услуг. После проверки оператор направляет сведения в ГИС контроля сим-карт Роскомнадзора. Также предполагается выдача не более 20 сим-карт гражданину РФ, не более 10 - на иностранца. Вводится также запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров. При этом отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Согласно закону, блогеров 10-тысячников обяжут подавать информацию о себе в РКН.

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госдума, сим-карта