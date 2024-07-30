https://1prime.ru/20240730/goz-850536011.html

Чемезов отчитался об исполнении ГОЗ на 100 процентов

Чемезов отчитался об исполнении ГОЗ на 100 процентов - 30.07.2024, ПРАЙМ

Чемезов отчитался об исполнении ГОЗ на 100 процентов

"Ростех" в 2023 году исполнил гособоронзаказ на 99,5%, по особо востребованным на СВО образцам - на 100%, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T14:02+0300

2024-07-30T14:02+0300

2024-07-30T14:02+0300

вооружения

сергей чемезов

ростех

гособоронзаказ

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Ростех" в 2023 году исполнил гособоронзаказ на 99,5%, по особо востребованным на СВО образцам - на 100%, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "У "Ростеха", как и в предыдущие годы, традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа - он составляет 99,5%. При этом по особо востребованным в зоне СВО образцам исполнение 100%, мы не сорвали ни одного контракта", - сказал Чемезов. Гендиректор госкорпорации добавил, что более 80% всего вооружения, задействованного в зоне СВО, создано на предприятиях "Ростеха". В 2023 году объемы выпуска самоходной и буксируемой артиллерии выросли год к году в 10 и 14 раз соответственно, минометов - в 20 раз, РСЗО - вдвое. Производство выстрелов для танков и боевых машин пехоты увеличилось почти в 9 раз. Объемы производства и капитального ремонта легкобронированной техники выросли втрое, танков - в 3,5 раза. Поставки боеприпасов предприятиями "Ростеха" подскочили в 25 раз. Увеличилось производство всей линейки средств поражения: так, производство снарядов для ствольной артиллерии выросло в 6 раз.

https://1prime.ru/20240730/rostekh-850535296.html

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сергей чемезов, ростех, гособоронзаказ