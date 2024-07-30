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Туроператор сообщил о сокращении числа российских туристов в Греции - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Туроператор сообщил о сокращении числа российских туристов в Греции
Туроператор сообщил о сокращении числа российских туристов в Греции - 30.07.2024, ПРАЙМ
Туроператор сообщил о сокращении числа российских туристов в Греции
Российских туристов в Греции очень мало, и их становится все меньше, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T06:28+0300
2024-07-30T06:28+0300
выездной туризм
греция
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АФИНЫ, 30 июл - ПРАЙМ. Российских туристов в Греции очень мало, и их становится все меньше, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис. Грецию в 2023 году посетили рекордные 32,7 миллиона туристов, из них российских туристов было 35,7 тысячи человек, хотя несколько лет назад в Грецию приезжали порядка 800 тысяч россиян. "Россиян мало – очень мало. Их все меньше и меньше. В прошлом году было 35 тысяч, в этом, думаю, поменьше будет", - сказал Харитидис. "У нас есть россияне, но их мало. В прошлом году в этот период у нас забронировал 291 россиянин. В этом году их 229. Это на 90 тысяч туристов, которые у нас забронировали из стран Прибалтики в основном и Балкан. Всего 229 человек у нас сегодня. Кстати, почти столько же украинцев – 170 украинцев", - сказал глава компании, которая раньше была одним из ведущих туроператоров в России на греческом направлении. По словам собеседника агентства, ему очень хочется, чтобы россияне вернулись. "Но когда все будет, – не знаю. Все меняется", - добавил он. Харитидис отметил также очень высокую стоимость авиабилетов до Москвы. Греция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, в связи с этим российские туристы могут попасть в страну только через третьи страны, в частности, Турцию, Сербию, Египет, ОАЭ.
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выездной туризм, греция
выездной туризм, ГРЕЦИЯ
06:28 30.07.2024
 
Туроператор сообщил о сокращении числа российских туристов в Греции

Tez Tour Греция: российских туристов в Греции становится все меньше

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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АФИНЫ, 30 июл - ПРАЙМ. Российских туристов в Греции очень мало, и их становится все меньше, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.
Грецию в 2023 году посетили рекордные 32,7 миллиона туристов, из них российских туристов было 35,7 тысячи человек, хотя несколько лет назад в Грецию приезжали порядка 800 тысяч россиян.
"Россиян мало – очень мало. Их все меньше и меньше. В прошлом году было 35 тысяч, в этом, думаю, поменьше будет", - сказал Харитидис.
Афины. - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
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"У нас есть россияне, но их мало. В прошлом году в этот период у нас забронировал 291 россиянин. В этом году их 229. Это на 90 тысяч туристов, которые у нас забронировали из стран Прибалтики в основном и Балкан. Всего 229 человек у нас сегодня. Кстати, почти столько же украинцев – 170 украинцев", - сказал глава компании, которая раньше была одним из ведущих туроператоров в России на греческом направлении.
По словам собеседника агентства, ему очень хочется, чтобы россияне вернулись. "Но когда все будет, – не знаю. Все меняется", - добавил он.
Харитидис отметил также очень высокую стоимость авиабилетов до Москвы.
Греция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, в связи с этим российские туристы могут попасть в страну только через третьи страны, в частности, Турцию, Сербию, Египет, ОАЭ.
 
выездной туризмГРЕЦИЯ
 
 
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