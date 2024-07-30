https://1prime.ru/20240730/gruziya-850544809.html

Запад обескуражен: Грузия выбирает Россию. Судьба Тбилиси решится уже скоро

Запад обескуражен: Грузия выбирает Россию. Судьба Тбилиси решится уже скоро - 30.07.2024, ПРАЙМ

Запад обескуражен: Грузия выбирает Россию. Судьба Тбилиси решится уже скоро

Грузия становится все дальше от Запада. Принятие закона об иностранных агентах испортило отношения Тбилиси и Вашингтона, а также заставило ЕС пересмотреть... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:33+0300

2024-07-30T17:33+0300

2024-07-30T17:45+0300

грузия

иноагенты

парламентские выборы

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Грузия становится все дальше от Запада. Принятие закона об иностранных агентах испортило отношения Тбилиси и Вашингтона, а также заставило ЕС пересмотреть перспективы принятия Грузии, сообщает чешское издание Forum 24.Уже в октябре в Грузии состоятся парламентские выборы, однако правящая партия "Грузинская мечта" становится все менее популярной среди населения. Принятый недавно закон об иноагентах отдалил вступление страны в ЕС и испортил ее отношения с Западом. Несмотря на это, Бидзина Иванишвили, фактический глава партии, не собирается менять свой курс, подчеркивает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее президент Грузии Саломе Зурабишвили, наложившая на скандальный закон вето, которое, однако, правительству удалось преодолеть, предупредила, что действия "Грузинской мечты" являются "откровенной попыткой запугать неправительственные организации и гражданское общество", а также "препятствием на пути в Европу". Ее слова подтвердились, так как вскоре посол ЕС в Грузии Павел Герчиньский сообщил, что "процесс вступления Грузии в ЕС был временно приостановлен". Помимо этого, между Грузией и Западом "снизился уровень политических контактов", а также была заморожена запланированная для усиления обороноспособности государства помощь в размере 30 млн евро."Мы по-прежнему надеемся, что грузинское руководство пересмотрит принятое законодательство и предпримет шаги к достижению прогресса на демократическом и евроатлантическом пути своей страны", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на действия грузинского правительства.Категоричная позиция партии, не пошедшей на уступки даже в условиях массовых протестов в стране, поспособствовала не только активизации оппозиционных настроений, но и появлению страха среди политиков, отмечается в статье. Принятый закон сильно тормозит деятельность получающих финансирование из-за рубежа партий оппозиции. Недавно президент Грузии инициировала создание "Грузинской хартии" для объединения против "Грузинской мечты" и последующей отмены всех принятых ей законов.Инициативу поддержала, в том числе, политическая партия "Единое национальное движение", деятельность которой избиратели до сих пор связывают с Михаилом Саакашвили. "Правящей партии успешно удается использовать "Единое национальное движение" как пугало, которое отпугнет народ от голосования за оппозицию", — подчеркнул Саломе Самадашвили, депутат и председатель либеральной партии "Лело". "Есть много грузинских избирателей, которые уже не хотят голосовать за "Грузинскую мечту" и ясно видят, что пришло время для смены правительства. Но они также не хотят голосовать ни за что, в чем будет участвовать "Единое национальное движение", - заключил он. Несмотря на стремление оппозиции объединиться, в Грузии пока не сформировалось полноценной коалиции для отпора правящей партии, следует из статьи.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240709/gruziya-849937940.html

https://1prime.ru/20240730/sholts-850535402.html

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грузия, иноагенты, парламентские выборы