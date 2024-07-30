https://1prime.ru/20240730/gruziya-850544809.html
Запад обескуражен: Грузия выбирает Россию. Судьба Тбилиси решится уже скоро
Запад обескуражен: Грузия выбирает Россию. Судьба Тбилиси решится уже скоро - 30.07.2024, ПРАЙМ
Запад обескуражен: Грузия выбирает Россию. Судьба Тбилиси решится уже скоро
Грузия становится все дальше от Запада. Принятие закона об иностранных агентах испортило отношения Тбилиси и Вашингтона, а также заставило ЕС пересмотреть... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:33+0300
2024-07-30T17:33+0300
2024-07-30T17:45+0300
грузия
иноагенты
парламентские выборы
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Грузия становится все дальше от Запада. Принятие закона об иностранных агентах испортило отношения Тбилиси и Вашингтона, а также заставило ЕС пересмотреть перспективы принятия Грузии, сообщает чешское издание Forum 24.Уже в октябре в Грузии состоятся парламентские выборы, однако правящая партия "Грузинская мечта" становится все менее популярной среди населения. Принятый недавно закон об иноагентах отдалил вступление страны в ЕС и испортил ее отношения с Западом. Несмотря на это, Бидзина Иванишвили, фактический глава партии, не собирается менять свой курс, подчеркивает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее президент Грузии Саломе Зурабишвили, наложившая на скандальный закон вето, которое, однако, правительству удалось преодолеть, предупредила, что действия "Грузинской мечты" являются "откровенной попыткой запугать неправительственные организации и гражданское общество", а также "препятствием на пути в Европу". Ее слова подтвердились, так как вскоре посол ЕС в Грузии Павел Герчиньский сообщил, что "процесс вступления Грузии в ЕС был временно приостановлен". Помимо этого, между Грузией и Западом "снизился уровень политических контактов", а также была заморожена запланированная для усиления обороноспособности государства помощь в размере 30 млн евро."Мы по-прежнему надеемся, что грузинское руководство пересмотрит принятое законодательство и предпримет шаги к достижению прогресса на демократическом и евроатлантическом пути своей страны", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на действия грузинского правительства.Категоричная позиция партии, не пошедшей на уступки даже в условиях массовых протестов в стране, поспособствовала не только активизации оппозиционных настроений, но и появлению страха среди политиков, отмечается в статье. Принятый закон сильно тормозит деятельность получающих финансирование из-за рубежа партий оппозиции. Недавно президент Грузии инициировала создание "Грузинской хартии" для объединения против "Грузинской мечты" и последующей отмены всех принятых ей законов.Инициативу поддержала, в том числе, политическая партия "Единое национальное движение", деятельность которой избиратели до сих пор связывают с Михаилом Саакашвили. "Правящей партии успешно удается использовать "Единое национальное движение" как пугало, которое отпугнет народ от голосования за оппозицию", — подчеркнул Саломе Самадашвили, депутат и председатель либеральной партии "Лело". "Есть много грузинских избирателей, которые уже не хотят голосовать за "Грузинскую мечту" и ясно видят, что пришло время для смены правительства. Но они также не хотят голосовать ни за что, в чем будет участвовать "Единое национальное движение", - заключил он. Несмотря на стремление оппозиции объединиться, в Грузии пока не сформировалось полноценной коалиции для отпора правящей партии, следует из статьи.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240709/gruziya-849937940.html
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грузия, иноагенты, парламентские выборы
ГРУЗИЯ, иноагенты, парламентские выборы
Запад обескуражен: Грузия выбирает Россию. Судьба Тбилиси решится уже скоро
Forum 24: судьба отношений Грузии и России решится на октябрьских выборах
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Грузия становится все дальше от Запада. Принятие закона об иностранных агентах испортило отношения Тбилиси и Вашингтона, а также заставило ЕС пересмотреть перспективы принятия Грузии, сообщает чешское издание Forum 24
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Уже в октябре в Грузии состоятся парламентские выборы, однако правящая партия "Грузинская мечта" становится все менее популярной среди населения. Принятый недавно закон об иноагентах отдалил вступление страны в ЕС и испортил ее отношения с Западом. Несмотря на это, Бидзина Иванишвили, фактический глава партии, не собирается менять свой курс, подчеркивает автор.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, наложившая на скандальный закон вето, которое, однако, правительству удалось преодолеть, предупредила, что действия "Грузинской мечты" являются "откровенной попыткой запугать неправительственные организации и гражданское общество", а также "препятствием на пути в Европу". Ее слова подтвердились, так как вскоре посол ЕС в Грузии Павел Герчиньский сообщил, что "процесс вступления Грузии в ЕС был временно приостановлен". Помимо этого, между Грузией и Западом "снизился уровень политических контактов", а также была заморожена запланированная для усиления обороноспособности государства помощь в размере 30 млн евро.
"Мы по-прежнему надеемся, что грузинское руководство пересмотрит принятое законодательство и предпримет шаги к достижению прогресса на демократическом и евроатлантическом пути своей страны", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на действия грузинского правительства.
Евросоюз заморозил передачу средств для Минобороны Грузии
Категоричная позиция партии, не пошедшей на уступки даже в условиях массовых протестов в стране, поспособствовала не только активизации оппозиционных настроений, но и появлению страха среди политиков, отмечается в статье. Принятый закон сильно тормозит деятельность получающих финансирование из-за рубежа партий оппозиции. Недавно президент Грузии инициировала создание "Грузинской хартии" для объединения против "Грузинской мечты" и последующей отмены всех принятых ей законов.
Инициативу поддержала, в том числе, политическая партия "Единое национальное движение", деятельность которой избиратели до сих пор связывают с Михаилом Саакашвили. "Правящей партии успешно удается использовать "Единое национальное движение" как пугало, которое отпугнет народ от голосования за оппозицию", — подчеркнул Саломе Самадашвили, депутат и председатель либеральной партии "Лело".
"Есть много грузинских избирателей, которые уже не хотят голосовать за "Грузинскую мечту" и ясно видят, что пришло время для смены правительства. Но они также не хотят голосовать ни за что, в чем будет участвовать "Единое национальное движение", - заключил он. Несмотря на стремление оппозиции объединиться, в Грузии пока не сформировалось полноценной коалиции для отпора правящей партии, следует из статьи.
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