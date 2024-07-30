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Чемезов анонсировал серийное производство импортозамещенных "Камаз-54902" - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Чемезов анонсировал серийное производство импортозамещенных "Камаз-54902"
Чемезов анонсировал серийное производство импортозамещенных "Камаз-54902" - 30.07.2024, ПРАЙМ
Чемезов анонсировал серийное производство импортозамещенных "Камаз-54902"
Серийное производство импортозамещенных тягачей "Камаз-54902" планируется начать в текущем году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T14:41+0300
2024-07-30T14:42+0300
камаз
сергей чемезов
ростех
импортозамещение
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Серийное производство импортозамещенных тягачей "Камаз-54902" планируется начать в текущем году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "И последняя новинка "Камаза" – "Камаз-54902", это тягач для перевозки больших фур. Это низкопольная кабина с одним спальным местом, то есть там для одного водителя, который может, когда необходимо, отдохнуть и потом продолжить свой путь. В этом году, уже в 2024 году, начнем серийно выпускать эти импортозамещенные автомашины", – сказал он. Чемезов добавил, что на производстве "Камаз" уже импортозамещены тысячи комплектующих. С 2023 года "Камаз" начал выпускать уже импортозамещенные грузовики К5.
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камаз, сергей чемезов, ростех, импортозамещение
Камаз, Сергей Чемезов, Ростех, импортозамещение
14:41 30.07.2024 (обновлено: 14:42 30.07.2024)
 
Чемезов анонсировал серийное производство импортозамещенных "Камаз-54902"

Чемезов: серийный выпуск импортозамещенных "Камаз-54902" начнется в 2024 году

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2022"
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Серийное производство импортозамещенных тягачей "Камаз-54902" планируется начать в текущем году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"И последняя новинка "Камаза" – "Камаз-54902", это тягач для перевозки больших фур. Это низкопольная кабина с одним спальным местом, то есть там для одного водителя, который может, когда необходимо, отдохнуть и потом продолжить свой путь. В этом году, уже в 2024 году, начнем серийно выпускать эти импортозамещенные автомашины", – сказал он.
Чемезов добавил, что на производстве "Камаз" уже импортозамещены тысячи комплектующих. С 2023 года "Камаз" начал выпускать уже импортозамещенные грузовики К5.
 
КамазСергей ЧемезовРостехимпортозамещение
 
 
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