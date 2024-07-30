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Набиуллина назвала обязательное условие для развития фондового рынка
Набиуллина назвала обязательное условие для развития фондового рынка - 30.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала обязательное условие для развития фондового рынка
Развитие фондового рынка в России невозможно без раскрытия информации эмитентами и защиты прав миноритарных акционеров, заявила глава Банка России Эльвира... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:57+0300
2024-07-30T13:57+0300
2024-07-30T14:13+0300
эльвира набиуллина
инвестиции
акционеры
банк россии
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Развитие фондового рынка в России невозможно без раскрытия информации эмитентами и защиты прав миноритарных акционеров, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. "Если люди вкладывают свои деньги в акции, они должны понимать реальные перспективы компании. Это невозможно без раскрытия информации. Мы понимаем здесь санкционные риски, но информация, необходимая для инвесторов, должна раскрываться", – заявила глава ЦБ. "И важно качественное корпоративное управление", - добавила Набиуллина. Отдельное внимание глава регулятора уделила необходимости защиты прав миноритарных акционеров. "Конечно, нужна защита прав миноритариев. Физические лица, граждане, которые вкладывают деньги в предприятие – это, обычно, миноритарные акционеры. И отмечу, что их права были существенно ограничены в 2022 году по понятным причинам", - сказала она. В 2022 году были введены временные ограничения для миноритарных акционеров, в частности, повышен порог владения акциями для доступа к информации и документам компании, а также для оспаривания в суде действий ее менеджмента. "Мы видим желание компаний продлить эти ограничения. Но эти ограничения по сути нарушают права акционеров на получение информации, на судебную защиту и снижают мотивацию для вложений в компании. Мы полагаем, что эти ограничения, если остаются, то должны оставаться для акционеров из недружественных стран", – заявила Набиуллина.
https://1prime.ru/20240730/birzha-850534585.html
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эльвира набиуллина, инвестиции, акционеры
Эльвира Набиуллина, инвестиции, акционеры, Банк России
Набиуллина назвала обязательное условие для развития фондового рынка
Набиуллина: развитие фондового рынка РФ невозможно без раскрытия информации эмитентами
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Развитие фондового рынка в России невозможно без раскрытия информации эмитентами и защиты прав миноритарных акционеров, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
"Если люди вкладывают свои деньги в акции, они должны понимать реальные перспективы компании. Это невозможно без раскрытия информации. Мы понимаем здесь санкционные риски, но информация, необходимая для инвесторов, должна раскрываться", – заявила глава ЦБ.
"И важно качественное корпоративное управление", - добавила Набиуллина.
Отдельное внимание глава регулятора уделила необходимости защиты прав миноритарных акционеров. "Конечно, нужна защита прав миноритариев. Физические лица, граждане, которые вкладывают деньги в предприятие – это, обычно, миноритарные акционеры. И отмечу, что их права были существенно ограничены в 2022 году по понятным причинам", - сказала она.
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В 2022 году были введены временные ограничения для миноритарных акционеров, в частности, повышен порог владения акциями для доступа к информации и документам компании, а также для оспаривания в суде действий ее менеджмента.
"Мы видим желание компаний продлить эти ограничения. Но эти ограничения по сути нарушают права акционеров на получение информации, на судебную защиту и снижают мотивацию для вложений в компании. Мы полагаем, что эти ограничения, если остаются, то должны оставаться для акционеров из недружественных стран", – заявила Набиуллина.