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Матвиенко предложила сохранить льготные ипотечные программы

Матвиенко предложила сохранить льготные ипотечные программы - 30.07.2024, ПРАЙМ

Матвиенко предложила сохранить льготные ипотечные программы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает сохранить ряд льготных программ по ипотеке, сделав их "прицельными", зафиксировав размер субсидии на ипотеку. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:21+0300

2024-07-30T12:21+0300

2024-07-30T12:36+0300

льготная ипотека

валентина матвиенко

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает сохранить ряд льготных программ по ипотеке, сделав их "прицельными", зафиксировав размер субсидии на ипотеку."Сейчас идёт резкое сокращение программ субсидируемой ипотеки. Ожидается снижение спроса и, соответственно, объёмов нового строительства, что угрожает программам региональным комплексного развития территорий, обновления аварийного жилищного фонда и ремонта сетей, которые реализуются с участием застройщиков. Мы считаем, что от "охлаждения" рынка недвижимости не должны пострадать люди", - сказала политик в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.По словам спикера, "возможно, необходимо активнее развивать программы точечного стимулирования спроса на жильё, например, по регионам, по профессиям и с учётом нынешних ставок с разумным и посильным участием бюджета".Особое внимание здесь нужно уделять малым городам и тем субъектам Федерации, где есть тенденция к оттоку населения, добавила Матвиенко. Она напомнила, что Россия - большая страна с очень разными регионами, в том числе с точки зрения демографии, и, по ее словам, "понятно, что нельзя всех стричь под одну гребёнку"."Поэтому льготные ипотечные программы должны быть продуманными, "прицельными" и, прежде всего, работать не на разрастание мегаполисов, а на то, чтобы люди могли приобрести себе комфортное новое жильё на своей малой родине, в любой точке нашей страны", - сказала она.По мнению Матвиенко, вместо того, чтобы субсидировать всю разницу с ключевой ставкой, как это было раньше, "следует фиксировать размер самой субсидии". Это будет более понятно для всех участников, позволит сохранить спрос и темпы ввода жилья и будет прогнозируемо для бюджета, не приведёт к колебаниям расходов в случае изменения ключевой ставки, заключила политик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

льготная ипотека, валентина матвиенко