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В Минфине назвали предел для доли льготной ипотеки в России - 30.07.2024, ПРАЙМ
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В Минфине назвали предел для доли льготной ипотеки в России
В Минфине назвали предел для доли льготной ипотеки в России - 30.07.2024, ПРАЙМ
В Минфине назвали предел для доли льготной ипотеки в России
Доля льготной ипотеки в РФ не должна превышать порядка 25% от общего ипотечного портфеля - когда льгота массовая, она перестает быть льготой, а способствует... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T15:26+0300
2024-07-30T15:26+0300
экономика
россия
минфин рф
льготная ипотека
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Доля льготной ипотеки в РФ не должна превышать порядка 25% от общего ипотечного портфеля - когда льгота массовая, она перестает быть льготой, а способствует перетоку денег к застройщикам и банкам, сказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков. "И по сути, когда это массовая льгота, она перестает быть льготой, которая поддерживает наших граждан. Она начинает просто являться перетоком денег в прибыль застройщиков, в прибыль банков, а граждане пытаются угнаться за ростом цен", - сказал он на заседании в Совете Федерации "Роль финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния граждан". "Поэтому мы считаем, что льготные программы не должны превышать где-то процентов 25 от общего кредитного ипотечного портфеля, от общего кредитования. И тогда они не должны существенно влиять ни на денежно-кредитную политику, ни дестабилизировать рост цен", - добавил Чебесков. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. В декабре 2023 года правительство РФ своим постановлением установило, что льготную ипотеку можно взять один раз по одной из действующих программ. С 1 июля продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. При этом семейная ипотека была продлена до 2030 года с обновленными условиями.
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россия, минфин рф, льготная ипотека
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, льготная ипотека
15:26 30.07.2024
 
В Минфине назвали предел для доли льготной ипотеки в России

Чебесков: льготная ипотека не должна превышать 25% от общего ипотечного портфеля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Доля льготной ипотеки в РФ не должна превышать порядка 25% от общего ипотечного портфеля - когда льгота массовая, она перестает быть льготой, а способствует перетоку денег к застройщикам и банкам, сказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
"И по сути, когда это массовая льгота, она перестает быть льготой, которая поддерживает наших граждан. Она начинает просто являться перетоком денег в прибыль застройщиков, в прибыль банков, а граждане пытаются угнаться за ростом цен", - сказал он на заседании в Совете Федерации "Роль финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния граждан".
"Поэтому мы считаем, что льготные программы не должны превышать где-то процентов 25 от общего кредитного ипотечного портфеля, от общего кредитования. И тогда они не должны существенно влиять ни на денежно-кредитную политику, ни дестабилизировать рост цен", - добавил Чебесков.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
В декабре 2023 года правительство РФ своим постановлением установило, что льготную ипотеку можно взять один раз по одной из действующих программ. С 1 июля продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. При этом семейная ипотека была продлена до 2030 года с обновленными условиями.
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