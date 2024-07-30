https://1prime.ru/20240730/ipoteka-850542397.html
Эксперты оценили принятие ипотечного стандарта в России
Эксперты оценили принятие ипотечного стандарта в России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили принятие ипотечного стандарта в России
Принятие ипотечного стандарта положительно скажется на отрасли, он поможет сформировать более комфортную среду для работы самих банков и повысить прозрачность... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:15+0300
2024-07-30T16:15+0300
2024-07-30T16:15+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Принятие ипотечного стандарта положительно скажется на отрасли, он поможет сформировать более комфортную среду для работы самих банков и повысить прозрачность условий для потребителя на рынке ипотеки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в июле ЦБ сообщал, что комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, основная цель которого - добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски, предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, считает что многие вещи заложенные в стандарте, уже начали реализовываться лидерами ипотечного рынка. Например, по раскрытию информации, по отказу от схем, которые регулятор считает недобросовестными практиками. "Стандарт закрепляет более прозрачные и понятные правила для потребителя на рынке ипотеки", - добавил он. "Основной целью данных нововведений является защита прав потребителей банковских услуг и борьба с мисселингом", - заявил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Также он отметил, что очень важна системная работа по стандартизации информации предлагаемых банком услуг, корректное отражение и разъяснение клиентам, что значат различные аспекты кредитных продуктов, а также какие риски это влечет. Руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова считает, что принятие такого стандарта положительно скажется на отрасли: он не только нацелен на защиту заемщиков, но и формирует более комфортную среду для работы самих банков, повышая прозрачность их условий и применяемых практик. "Содержащиеся в проектном документе предложения прежде всего направлены на ограничение роста портфеля рискованных ипотечных кредитов, что является одной из ключевых задач регулятора последние несколько лет" , - отметила она.
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ипотека, россия
Эксперты оценили принятие ипотечного стандарта в России
Эксперты: принятие ипотечного стандарта в РФ положительно скажется на отрасли
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Принятие ипотечного стандарта положительно скажется на отрасли, он поможет сформировать более комфортную среду для работы самих банков и повысить прозрачность условий для потребителя на рынке ипотеки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в июле ЦБ сообщал, что комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, основная цель которого - добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски, предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, считает что многие вещи заложенные в стандарте, уже начали реализовываться лидерами ипотечного рынка. Например, по раскрытию информации, по отказу от схем, которые регулятор считает недобросовестными практиками. "Стандарт закрепляет более прозрачные и понятные правила для потребителя на рынке ипотеки", - добавил он.
"Основной целью данных нововведений является защита прав потребителей банковских услуг и борьба с мисселингом", - заявил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
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Также он отметил, что очень важна системная работа по стандартизации информации предлагаемых банком услуг, корректное отражение и разъяснение клиентам, что значат различные аспекты кредитных продуктов, а также какие риски это влечет.
Руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова считает, что принятие такого стандарта положительно скажется на отрасли: он не только нацелен на защиту заемщиков, но и формирует более комфортную среду для работы самих банков, повышая прозрачность их условий и применяемых практик.
"Содержащиеся в проектном документе предложения прежде всего направлены на ограничение роста портфеля рискованных ипотечных кредитов, что является одной из ключевых задач регулятора последние несколько лет" , - отметила она.