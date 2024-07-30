https://1prime.ru/20240730/ipoteka-850543194.html
ЦБ: выдачи льготной ипотеки в первые три недели июля сократились вдвое
ЦБ: выдачи льготной ипотеки в первые три недели июля сократились вдвое - 30.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ: выдачи льготной ипотеки в первые три недели июля сократились вдвое
Объем выдач льготной ипотеки за первые три недели июля после завершения программы массовой льготной ипотеки и обновления условий семейной ипотеки сократился по... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:28+0300
2024-07-30T16:28+0300
2024-07-30T16:28+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Объем выдач льготной ипотеки за первые три недели июля после завершения программы массовой льготной ипотеки и обновления условий семейной ипотеки сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое, почти до 159 миллиардов рублей, следует из материала ЦБ. "В июле в связи с завершением программы "Льготная ипотека" и изменением условий по "Семейной ипотеке" ожидается снижение выдач ИЖК (ипотечных жилищных кредитов – ред.). Так, по оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели июля было предоставлено около 159 миллиардов рублей, что вдвое меньше значения за аналогичный период июня - 359 миллиардов рублей", - говорится в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования. При этом отмечается, что в июне 2024 года наблюдался существенный рост выдач ипотеки в ожидании завершения безадресной программы "Льготная ипотека": кредитные организации предоставили 202,4 тысячи рублевых ипотечных кредитов на сумму 788,5 миллиарда рублей, что превышает показатели мая на 37,9% по количеству и на 44,5% по объему. "Более 85% общего объема ИЖК приходилось на льготное кредитование: выдачи по программам господдержки увеличились до 681,1 миллиарда рублей (+61,1% к маю), что является максимальным значением за весь период реализации программ. В то же время предоставление ИЖК на рыночных условиях за месяц сократилось на 12,6%, до 107,4 миллиарда рублей", - подчеркивается в документе. В июне в годовом сопоставлении выдачи ипотеки возросли на 20,6% по количеству и на 25,8% по объему. Более 70% ипотечных кредитов в июне было предоставлено на строящееся жилье, на этот сегмент пришелся и наибольший прирост выдач. Так, объем выдачи ипотеки по договору долевого участия за месяц увеличился на 61,2%, до 474,7 миллиарда рублей, кредиты на цели индивидуального жилищного строительства - на 31,1%, до 95,7 миллиарда рублей. Общий объем выдачи рублевых кредитов физлицам вырос в июне до 3 триллионов рублей (2,7 триллиона рублей месяцем ранее и 2,2 триллиона рублей годом ранее), преимущественно за счет ипотеки, доля которой составила 26,3% (20,1% в мае 2024 года). Что касается средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам, то в июне она снизилась до 7,6% с 8,1% годовых в мае. Это, как объясняется в материале ЦБ, связано с существенным увеличением доли кредитования по программам господдержки. Процентная ставка по ипотеке по ДДУ повысилась до 6,2% (+0,1 процентного пункта за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка была ниже уровня прошлого месяца: 9,8% против 10,5% месяцем ранее.
https://1prime.ru/20240730/ipoteka-850540055.html
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россия, льготная ипотека
Банк России, РОССИЯ, льготная ипотека
ЦБ: выдачи льготной ипотеки в первые три недели июля сократились вдвое
ЦБ: выдачи льготной ипотеки в первые три недели июля сократились вдвое, до 159 млрд руб
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Объем выдач льготной ипотеки за первые три недели июля после завершения программы массовой льготной ипотеки и обновления условий семейной ипотеки сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое, почти до 159 миллиардов рублей, следует из материала ЦБ.
"В июле в связи с завершением программы "Льготная ипотека" и изменением условий по "Семейной ипотеке" ожидается снижение выдач ИЖК (ипотечных жилищных кредитов – ред.). Так, по оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели июля было предоставлено около 159 миллиардов рублей, что вдвое меньше значения за аналогичный период июня - 359 миллиардов рублей", - говорится в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования.
При этом отмечается, что в июне 2024 года наблюдался существенный рост выдач ипотеки в ожидании завершения безадресной программы "Льготная ипотека": кредитные организации предоставили 202,4 тысячи рублевых ипотечных кредитов на сумму 788,5 миллиарда рублей, что превышает показатели мая на 37,9% по количеству и на 44,5% по объему.
"Более 85% общего объема ИЖК приходилось на льготное кредитование: выдачи по программам господдержки увеличились до 681,1 миллиарда рублей (+61,1% к маю), что является максимальным значением за весь период реализации программ. В то же время предоставление ИЖК на рыночных условиях за месяц сократилось на 12,6%, до 107,4 миллиарда рублей", - подчеркивается в документе. В июне в годовом сопоставлении выдачи ипотеки возросли на 20,6% по количеству и на 25,8% по объему.
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Более 70% ипотечных кредитов в июне было предоставлено на строящееся жилье, на этот сегмент пришелся и наибольший прирост выдач. Так, объем выдачи ипотеки по договору долевого участия за месяц увеличился на 61,2%, до 474,7 миллиарда рублей, кредиты на цели индивидуального жилищного строительства - на 31,1%, до 95,7 миллиарда рублей.
Общий объем выдачи рублевых кредитов физлицам вырос в июне до 3 триллионов рублей (2,7 триллиона рублей месяцем ранее и 2,2 триллиона рублей годом ранее), преимущественно за счет ипотеки, доля которой составила 26,3% (20,1% в мае 2024 года).
Что касается средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам, то в июне она снизилась до 7,6% с 8,1% годовых в мае. Это, как объясняется в материале ЦБ, связано с существенным увеличением доли кредитования по программам господдержки. Процентная ставка по ипотеке по ДДУ повысилась до 6,2% (+0,1 процентного пункта за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка была ниже уровня прошлого месяца: 9,8% против 10,5% месяцем ранее.
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