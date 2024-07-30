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США согласовали вооружение истребителей F-16 для ВСУ ракетами
США согласовали вооружение истребителей F-16 для ВСУ ракетами - 30.07.2024, ПРАЙМ
США согласовали вооружение истребителей F-16 для ВСУ ракетами
США СОГЛАСОВАЛИ ВООРУЖЕНИЕ ДЕСЯТКОВ ОТПРАВЛЯЕМЫХ КИЕВУ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ F-16 АМЕРИКАНСКИМИ РАКЕТАМИ И ДРУГИМ "ПЕРЕДОВЫМ ОРУЖИЕМ" - СМИ | 30.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. США СОГЛАСОВАЛИ ВООРУЖЕНИЕ ДЕСЯТКОВ ОТПРАВЛЯЕМЫХ КИЕВУ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ F-16 АМЕРИКАНСКИМИ РАКЕТАМИ И ДРУГИМ "ПЕРЕДОВЫМ ОРУЖИЕМ" - СМИСША ХОТЯТ ОСНАСТИТЬ F-16 ДЛЯ КИЕВА РАКЕТАМИ КЛАССА "ВОЗДУХ-ВОЗДУХ", ВЫСОКОТОЧНЫМИ СИСТЕМАМИ НАВЕДЕНИЯ БОМБ И БОЕПРИПАСАМИ КЛАССА "ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ" - СМИСША ОГРАНИЧАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИЕВОМ ОРУЖИЯ, КОТОРЫМ ОСНАСТЯТ F-16, ЕМУ РАЗРЕШАТ ПРИМЕНЯТЬ ЕГО ПО ТЕРРИТОРИИ РФ "В ОТВЕТ НА АТАКИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ" - СМИНовость дополняется
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США ХОТЯТ ОСНАСТИТЬ F-16 ДЛЯ КИЕВА РАКЕТАМИ КЛАССА "ВОЗДУХ-ВОЗДУХ", ВЫСОКОТОЧНЫМИ СИСТЕМАМИ НАВЕДЕНИЯ БОМБ И БОЕПРИПАСАМИ КЛАССА "ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ" - СМИ
США ОГРАНИЧАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИЕВОМ ОРУЖИЯ, КОТОРЫМ ОСНАСТЯТ F-16, ЕМУ РАЗРЕШАТ ПРИМЕНЯТЬ ЕГО ПО ТЕРРИТОРИИ РФ "В ОТВЕТ НА АТАКИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ" - СМИ