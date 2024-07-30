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В Россельхозбанке рассказали о работе карт UnionPay за границей

В Россельхозбанке рассказали о работе карт UnionPay за границей - 30.07.2024, ПРАЙМ

В Россельхозбанке рассказали о работе карт UnionPay за границей

Карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, продолжат работать за границей, сообщил банк. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T18:58+0300

2024-07-30T18:58+0300

2024-07-30T18:58+0300

экономика

банки

россельхозбанк

unionpay

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, продолжат работать за границей, сообщил банк. Ранее в июле Россельхозбанк сообщил, что расчеты по картам UnionPay Россельхозбанка за рубежом будут приостановлены с 19 июля. Также банк рекомендовал клиентам, находящимся за пределами России, до указанной даты снять наличные с карт UnionPay. "Карты UnionPay от РСХБ продолжат работу за границей", - сказано в сообщении в Telegram-канале банка. Транзакции по картам UnionPay проходят в 70 странах на четырех континентах, отметили в пресс-службе.

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банки, россельхозбанк, unionpay