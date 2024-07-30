https://1prime.ru/20240730/kongress-850552520.html

В конгрессе США отметили плохое состояние европейского и американского ВПК

В конгрессе США отметили плохое состояние европейского и американского ВПК - 30.07.2024, ПРАЙМ

В конгрессе США отметили плохое состояние европейского и американского ВПК

Состояние ВПК Европы сейчас еще хуже, чем американского. Такое мнение выразил в ходе слушаний в комитете по вооруженным сервисам сената США замглавы... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T20:37+0300

2024-07-30T20:37+0300

2024-07-30T20:37+0300

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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Состояние ВПК Европы сейчас еще хуже, чем американского. Такое мнение выразил в ходе слушаний в комитете по вооруженным сервисам сената США замглавы утвержденной конгрессом США комиссии по национальной оборонной стратегии Эрик Эделман. По его словам, оборонно-промышленная база США "находится в очень плохой форме", но "европейская оборонно-промышленная база — в еще более плохой форме".Эделман отметил, что Вашингтону и его европейским союзникам требуется обеспечивать долгосрочные оборонные контракты, направляя больше средств в свои ВПК для их развития. Ранее комиссия установила, что ВПК США не отвечает потребностями как самого Вашингтона, так и его союзников по оборудованию, технологиям и боеприпасам. Согласно опубликованному докладу, затяжной конфликт, в особенности с несколькими театрами военных действий, потребует значительно больших мощностей для производства, поддержки и замещения вооружений, а для этого нужны повышенные инвестиции и дополнительные производственные ресурсы.

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сша, европа, впк