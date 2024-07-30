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Глава Счетной палаты назвал борьбу с коррупцией постоянным процессом
Глава Счетной палаты назвал борьбу с коррупцией постоянным процессом - 30.07.2024, ПРАЙМ
Глава Счетной палаты назвал борьбу с коррупцией постоянным процессом
Борьба с коррупцией является постоянным процессом - нарушители, которые пытаются использовать бюджетные средства нецелевым образом, всегда находят новые... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T14:33+0300
2024-07-30T14:33+0300
2024-07-30T14:34+0300
коррупция
россия
счетная палата
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УФА, 30 июл - ПРАЙМ. Борьба с коррупцией является постоянным процессом - нарушители, которые пытаются использовать бюджетные средства нецелевым образом, всегда находят новые лазейки, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. "Если говорить о борьбе с коррупцией, то надо понимать, что это постоянный процесс, и мы совместно с коллегами, обмениваясь лучшими практиками в борьбе с коррупцией, закрываем те или иные лазейки, а нарушители и те, кто пытаются нецелевым образом использовать те же бюджетные средства, находят всегда новые. Поэтому это постоянная работа каждого органа высшего аудита в отдельности, и обмен нашими лучшими практиками как общая тенденция", - сказал Ковальчук в рамках IV Саммита высших органов аудита стран БРИКС. Как подчеркнул глава контрольного ведомства, в утвержденной на сегодняшней встрече Уфимской декларации отдельный раздел посвящен именно борьбе с коррупцией. "Это важнейшая тема для каждой из стран, поскольку коррупционные проявления либо повышают расходы бюджета, либо снижают доходность - соответственно, те источники, которые могли бы направляться на социально-экономическое развитие стран, на поддержку незащищенных слоев населения, исчезают или уменьшаются", - заключил Ковальчук. IV Саммит высших органов аудита (ВОА) стран БРИКС проходит 30-31 июля в Уфе.
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коррупция, россия, счетная палата
коррупция, РОССИЯ, Счетная палата
Глава Счетной палаты назвал борьбу с коррупцией постоянным процессом
Глава Счетной палаты Ковальчук: борьба с коррупцией - это постоянный процесс
УФА, 30 июл - ПРАЙМ. Борьба с коррупцией является постоянным процессом - нарушители, которые пытаются использовать бюджетные средства нецелевым образом, всегда находят новые лазейки, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
"Если говорить о борьбе с коррупцией, то надо понимать, что это постоянный процесс, и мы совместно с коллегами, обмениваясь лучшими практиками в борьбе с коррупцией, закрываем те или иные лазейки, а нарушители и те, кто пытаются нецелевым образом использовать те же бюджетные средства, находят всегда новые. Поэтому это постоянная работа каждого органа высшего аудита в отдельности, и обмен нашими лучшими практиками как общая тенденция", - сказал Ковальчук в рамках IV Саммита высших органов аудита стран БРИКС.
Как подчеркнул глава контрольного ведомства, в утвержденной на сегодняшней встрече Уфимской декларации отдельный раздел посвящен именно борьбе с коррупцией.
"Это важнейшая тема для каждой из стран, поскольку коррупционные проявления либо повышают расходы бюджета, либо снижают доходность - соответственно, те источники, которые могли бы направляться на социально-экономическое развитие стран, на поддержку незащищенных слоев населения, исчезают или уменьшаются", - заключил Ковальчук.
IV Саммит высших органов аудита (ВОА) стран БРИКС проходит 30-31 июля в Уфе.
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