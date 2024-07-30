https://1prime.ru/20240730/kriger-850537992.html

Приговоренный к казни немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании

Приговоренный к казни немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании - 30.07.2024, ПРАЙМ

Приговоренный к казни немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании

Приговоренный к казни немец Рико Кригер обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с прошением о помиловании, сообщает Telegram-канал "Пул первого". | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T14:47+0300

2024-07-30T14:47+0300

2024-07-30T14:48+0300

белоруссия

александр лукашенко

смертная казнь

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Приговоренный к казни немец Рико Кригер обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с прошением о помиловании, сообщает Telegram-канал "Пул первого".Уточняется, что глава государства обсуждает это прошение и советуется с теми, кто "погружен в процесс". Ранее Кригер был признан виновным по шести статьям уголовного кодекса республики, в том числе в теракте. Белоруссия - единственная страна в Европе и СНГ, где сохранилась смертная казнь. Ее могут назначить мужчинам, совершившим особо тяжкое преступление.

https://1prime.ru/20240719/lukashenko--850275890.html

белоруссия

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белоруссия, александр лукашенко, смертная казнь