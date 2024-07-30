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Приговоренный к казни немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Приговоренный к казни немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании
Приговоренный к казни немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании - 30.07.2024, ПРАЙМ
Приговоренный к казни немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании
Приговоренный к казни немец Рико Кригер обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с прошением о помиловании, сообщает Telegram-канал "Пул первого". | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T14:47+0300
2024-07-30T14:48+0300
белоруссия
александр лукашенко
смертная казнь
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Приговоренный к казни немец Рико Кригер обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с прошением о помиловании, сообщает Telegram-канал "Пул первого".Уточняется, что глава государства обсуждает это прошение и советуется с теми, кто "погружен в процесс". Ранее Кригер был признан виновным по шести статьям уголовного кодекса республики, в том числе в теракте. Белоруссия - единственная страна в Европе и СНГ, где сохранилась смертная казнь. Ее могут назначить мужчинам, совершившим особо тяжкое преступление.
https://1prime.ru/20240719/lukashenko--850275890.html
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белоруссия, александр лукашенко, смертная казнь
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, смертная казнь
14:47 30.07.2024 (обновлено: 14:48 30.07.2024)
 
Приговоренный к казни немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании

Приговоренный к казни немец Кригер обратился к Лукашенко с прошением помиловать

© POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© POOL
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Приговоренный к казни немец Рико Кригер обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с прошением о помиловании, сообщает Telegram-канал "Пул первого".
Уточняется, что глава государства обсуждает это прошение и советуется с теми, кто "погружен в процесс".
Ранее Кригер был признан виновным по шести статьям уголовного кодекса республики, в том числе в теракте. Белоруссия - единственная страна в Европе и СНГ, где сохранилась смертная казнь. Ее могут назначить мужчинам, совершившим особо тяжкое преступление.
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что "колошматил" губернаторов за отвратительную работу
19 июля, 14:49
 
БЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенкосмертная казнь
 
 
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