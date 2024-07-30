Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ждет первые трансграничные платежи в криптовалютах до конца года - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20240730/kriptovalyuta-850532323.html
ЦБ ждет первые трансграничные платежи в криптовалютах до конца года
ЦБ ждет первые трансграничные платежи в криптовалютах до конца года - 30.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ ждет первые трансграничные платежи в криптовалютах до конца года
Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:40+0300
2024-07-30T12:55+0300
криптовалюта
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/94/841359444_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3ff8517867c0c690a1380e66b577fed5.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации."Сегодня Государственная Дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами и ведомствами, с бизнесом, и ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - сказала она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/94/841359444_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_95c531084a5656ae6f0ee93d19f94e3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина
Криптовалюта, Эльвира Набиуллина
12:40 30.07.2024 (обновлено: 12:55 30.07.2024)
 
ЦБ ждет первые трансграничные платежи в криптовалютах до конца года

ЦБ ожидает первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалюте до конца года

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
"Сегодня Государственная Дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами и ведомствами, с бизнесом, и ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - сказала она.
 
КриптовалютаЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала