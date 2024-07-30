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ЦБ ждет первые трансграничные платежи в криптовалютах до конца года
ЦБ ждет первые трансграничные платежи в криптовалютах до конца года - 30.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ ждет первые трансграничные платежи в криптовалютах до конца года
Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:40+0300
2024-07-30T12:40+0300
2024-07-30T12:55+0300
криптовалюта
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации."Сегодня Государственная Дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами и ведомствами, с бизнесом, и ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - сказала она.
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эльвира набиуллина
Криптовалюта, Эльвира Набиуллина
ЦБ ждет первые трансграничные платежи в криптовалютах до конца года
ЦБ ожидает первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалюте до конца года
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
"Сегодня Государственная Дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами и ведомствами, с бизнесом, и ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - сказала она.