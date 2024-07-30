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Госдума разрешила внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой

Госдума разрешила внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой - 30.07.2024, ПРАЙМ

Госдума разрешила внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой

Государственная дума приняла во втором и третьем, финальном, чтении законопроект, разрешающий осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:12+0300

2024-07-30T16:12+0300

2024-07-30T16:13+0300

операции с криптовалютой

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биржевые торги

трансграничные расчеты

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Государственная дума приняла во втором и третьем, финальном, чтении законопроект, разрешающий осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) с 1 сентября 2024 года.Закон предусматривает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. ЦБ РФ будет наделен полномочиями по регулированию применения ЭПР в этой сфере. Также законопроектом определены случаи, когда утверждаемая Банком России программа ЭПР подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином РФ. Банк России будет обязан вести мониторинг деятельности участников ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма.Действующее правовое регулирование не разрешает использовать цифровую валюту в расчетах за товары и услуги. Новый законопроект позволит использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешней торговле. Программой ЭПР должны быть определены при этом права и обязанности участников процедуры, а также органов и агентов валютного контроля. Принятые в ходе второго чтения поправки в законопроект позволили вести также биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Программой такого ЭПР должен быть прописан порядок допуска криптовалют к торгам, определены требования к их организаторам, а также частные случаи, в которых такие торги сможет проводить торговая система. Банк России создаст электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), а также определит правила ее работы и требования к деятельности ее оператора.

https://1prime.ru/20240730/mayning-850541642.html

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операции с криптовалютой, госдума, биржевые торги, трансграничные расчеты