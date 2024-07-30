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Юрист рассказал, кто может организовать торги криптовалютой в России

Юрист рассказал, кто может организовать торги криптовалютой в России - 30.07.2024, ПРАЙМ

Юрист рассказал, кто может организовать торги криптовалютой в России

Биржевые торги криптовалютой в РФ с 1 сентября могут быть организованы на площадках, включенных в реестр операторов информационных систем, в которых сейчас... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T22:01+0300

2024-07-30T22:01+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Биржевые торги криптовалютой в РФ с 1 сентября могут быть организованы на площадках, включенных в реестр операторов информационных систем, в которых сейчас осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), прокомментировал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Виктор Машинский. Ранее во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять, в частности, биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). "Законопроект предполагает, что российский оператор по выпуску ЦФА сможет допустить на своей площадке обращение иностранных ЦФА (в том числе и криптовалют) в соответствии с его внутренним документом. При этом российским операторам по выпуску ЦФА может потребоваться внести изменения в свои внутренние документы, чтобы иметь возможность допустить обращение иностранных цифровых активов на своей площадке", - говорит юрист. Площадки, которые сейчас меняют, например, криптовалюту на фиатную валюту, не запрещены, просто для них нет регулирования, поясняет Машинский. После принятия указанного закона потенциально встает вопрос о незаконности таких "обменников", добавляет он. Экспериментальный правовой режим позволяет отменять действие общих правил и норм и временно устанавливать специальные правила регулирования определенной области российской экономики, поясняет юрист. "Таким образом, в случае утверждения данной программы биржевые торги цифровой валютой будут регулироваться только специальными правилами, предусмотренными ЭПР: общие положения законодательства в части организованных торгов к организованным торгам цифровой валютой применяться не будут", - резюмирует Машинский. ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок криптовалюты, торги, цфа