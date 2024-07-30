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СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу" - 30.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу"
СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу" - 30.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу"
"АвтоВАЗ" готовится к выпуску новой модели LADA. Уже сейчас проходят тесты предположительно новой модели, которой может стать китайский лифтбек FAW Bestune B70. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:48+0300
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автоваз
lada
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовится к выпуску новой модели LADA. Уже сейчас проходят тесты предположительно новой модели, которой может стать китайский лифтбек FAW Bestune B70. Именно его недавно заметили с символикой LADA на МКАДе, сообщает журнал "Автоновости дня" со ссылкой на Telegram-канал "Русский автомобиль".Очевидцы сообщают, что тестовую версию автомобиля отличают два признака. Передняя часть кузова лифтбека оклеена специальной камуфляжной пленкой, что свидетельствует о проведении тестовых испытаний. На крышке багажника замечен шильдик LADA. Китайская новинка была представлена в России в мае 2024 года и отличилась обновленным внешним видом. Среди нововведений следующие: изменения в эргономике, предустановка другого джойстика трансмиссии, модернизированная мультимедиа, а также дополнительное пространство для хранения вещей. Внутри у лифтбека расположили два бензиновых турбодвигателя на 160 л.с. объемом 1,5 литра и 217 л.с. объемом 2,0 литра. Первый сопряжен с семиступенчатым "роботом", второй работает с шестиступенчатым "автоматом".Официальных заявлений о запуске производства новой модели пока не было.
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автоваз, lada
АвтоВАЗ, Lada
12:48 30.07.2024 (обновлено: 13:00 30.07.2024)
 
СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу"

"АД": в Москве заметили китайский лифтбек FAW Bestune B70 с шильдиком LADA

© Фото : FAWАвтомобиль FAW Bestune B70
Автомобиль FAW Bestune B70 - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© Фото : FAW
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовится к выпуску новой модели LADA. Уже сейчас проходят тесты предположительно новой модели, которой может стать китайский лифтбек FAW Bestune B70. Именно его недавно заметили с символикой LADA на МКАДе, сообщает журнал "Автоновости дня" со ссылкой на Telegram-канал "Русский автомобиль".
Очевидцы сообщают, что тестовую версию автомобиля отличают два признака. Передняя часть кузова лифтбека оклеена специальной камуфляжной пленкой, что свидетельствует о проведении тестовых испытаний. На крышке багажника замечен шильдик LADA.
Китайская новинка была представлена в России в мае 2024 года и отличилась обновленным внешним видом. Среди нововведений следующие: изменения в эргономике, предустановка другого джойстика трансмиссии, модернизированная мультимедиа, а также дополнительное пространство для хранения вещей. Внутри у лифтбека расположили два бензиновых турбодвигателя на 160 л.с. объемом 1,5 литра и 217 л.с. объемом 2,0 литра. Первый сопряжен с семиступенчатым "роботом", второй работает с шестиступенчатым "автоматом".
Официальных заявлений о запуске производства новой модели пока не было.
 
АвтоВАЗLada
 
 
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