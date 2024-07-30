https://1prime.ru/20240730/lada-850532568.html
СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу"
СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу" - 30.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу"
"АвтоВАЗ" готовится к выпуску новой модели LADA. Уже сейчас проходят тесты предположительно новой модели, которой может стать китайский лифтбек FAW Bestune B70. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:48+0300
2024-07-30T12:48+0300
2024-07-30T13:00+0300
автоваз
lada
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850531714_0:8:1081:616_1920x0_80_0_0_2eae6d30c50d669bff937686a265eec1.png
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовится к выпуску новой модели LADA. Уже сейчас проходят тесты предположительно новой модели, которой может стать китайский лифтбек FAW Bestune B70. Именно его недавно заметили с символикой LADA на МКАДе, сообщает журнал "Автоновости дня" со ссылкой на Telegram-канал "Русский автомобиль".Очевидцы сообщают, что тестовую версию автомобиля отличают два признака. Передняя часть кузова лифтбека оклеена специальной камуфляжной пленкой, что свидетельствует о проведении тестовых испытаний. На крышке багажника замечен шильдик LADA. Китайская новинка была представлена в России в мае 2024 года и отличилась обновленным внешним видом. Среди нововведений следующие: изменения в эргономике, предустановка другого джойстика трансмиссии, модернизированная мультимедиа, а также дополнительное пространство для хранения вещей. Внутри у лифтбека расположили два бензиновых турбодвигателя на 160 л.с. объемом 1,5 литра и 217 л.с. объемом 2,0 литра. Первый сопряжен с семиступенчатым "роботом", второй работает с шестиступенчатым "автоматом".Официальных заявлений о запуске производства новой модели пока не было.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850531714_12:0:843:623_1920x0_80_0_0_f609ad21f8684a307c2066c88dc85f9c.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автоваз, lada
СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу"
"АД": в Москве заметили китайский лифтбек FAW Bestune B70 с шильдиком LADA
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
"АвтоВАЗ" готовится к выпуску новой модели LADA. Уже сейчас проходят тесты предположительно новой модели, которой может стать китайский лифтбек FAW Bestune B70. Именно его недавно заметили с символикой LADA на МКАДе, сообщает журнал "Автоновости дня"
со ссылкой на Telegram-канал "Русский автомобиль".
Очевидцы сообщают, что тестовую версию автомобиля отличают два признака. Передняя часть кузова лифтбека оклеена специальной камуфляжной пленкой, что свидетельствует о проведении тестовых испытаний. На крышке багажника замечен шильдик LADA.
Китайская новинка была представлена в России в мае 2024 года и отличилась обновленным внешним видом. Среди нововведений следующие: изменения в эргономике, предустановка другого джойстика трансмиссии, модернизированная мультимедиа, а также дополнительное пространство для хранения вещей. Внутри у лифтбека расположили два бензиновых турбодвигателя на 160 л.с. объемом 1,5 литра и 217 л.с. объемом 2,0 литра. Первый сопряжен с семиступенчатым "роботом", второй работает с шестиступенчатым "автоматом".
Официальных заявлений о запуске производства новой модели пока не было.