https://1prime.ru/20240730/lada-850532568.html

СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу"

СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу" - 30.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: АвтоВАЗ готовит новую технологичную "Ладу"

"АвтоВАЗ" готовится к выпуску новой модели LADA. Уже сейчас проходят тесты предположительно новой модели, которой может стать китайский лифтбек FAW Bestune B70. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:48+0300

2024-07-30T12:48+0300

2024-07-30T13:00+0300

автоваз

lada

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовится к выпуску новой модели LADA. Уже сейчас проходят тесты предположительно новой модели, которой может стать китайский лифтбек FAW Bestune B70. Именно его недавно заметили с символикой LADA на МКАДе, сообщает журнал "Автоновости дня" со ссылкой на Telegram-канал "Русский автомобиль".Очевидцы сообщают, что тестовую версию автомобиля отличают два признака. Передняя часть кузова лифтбека оклеена специальной камуфляжной пленкой, что свидетельствует о проведении тестовых испытаний. На крышке багажника замечен шильдик LADA. Китайская новинка была представлена в России в мае 2024 года и отличилась обновленным внешним видом. Среди нововведений следующие: изменения в эргономике, предустановка другого джойстика трансмиссии, модернизированная мультимедиа, а также дополнительное пространство для хранения вещей. Внутри у лифтбека расположили два бензиновых турбодвигателя на 160 л.с. объемом 1,5 литра и 217 л.с. объемом 2,0 литра. Первый сопряжен с семиступенчатым "роботом", второй работает с шестиступенчатым "автоматом".Официальных заявлений о запуске производства новой модели пока не было.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автоваз, lada