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Киеву указали на необходимость учитывать эффект от запрета транзита нефти

Киеву указали на необходимость учитывать эффект от запрета транзита нефти - 30.07.2024, ПРАЙМ

Киеву указали на необходимость учитывать эффект от запрета транзита нефти

Киеву нужно учитывать последствия остановки транзита нефти от российской компании "Лукойл" для соседних государств, заявил глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T21:08+0300

2024-07-30T21:08+0300

2024-07-30T21:08+0300

энергетика

украина

люксембург

транзит нефти по "дружбе"

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Киеву нужно учитывать последствия остановки транзита нефти от российской компании "Лукойл" для соседних государств, заявил глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. "Украине следует принимать в расчет последствия таких действий, как запрет на транзит сырой нефти... для своих соседей, таких как Венгрия и Словакия", — процитировало его слова агентство Bloomberg. По мнению Беттеля, если подобные меры сказываются на потребителях в других государства, то эти страны должны быть по крайней мере проинформированы о них. Также он считает, что союзникам нужно избегать новых трений, способных привести к взаимным санкциям и ограничениям. При этом Беттель раскритиковал недавний визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию, назвав поездку "средним пальцем" в адрес находящихся на поле боя жителей Украины. Венгрия и Словакия 22 июля запустили консультации ЕК с Украиной на фоне остановки транзита нефти из РФ, если результата не будет, начнется юридический процесс в арбитражном суде, сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он также заявлял, что остановка Киевом транзита нефти из России в Европу нарушает соглашение об ассоциации Украины с ЕС, если решения ситуации не будет найдено, ЕС сможет не выполнять свою часть обязательств перед Киевом, например, по таможенным льготам.Ранее Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". В Минэкономики Словакии также подтвердили, что Братислава перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита и сообщили, "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список.Сийярто ранее заявлял, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, так как важно решить проблему принципиально, в противном случае Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Венгрия будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, отмечал министр. По его словам, на долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого. Поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.

https://1prime.ru/20240730/vengriya-850553118.html

украина

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украина, люксембург, транзит нефти по "дружбе"