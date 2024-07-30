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Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России

Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России - 30.07.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:05+0300

2024-07-30T16:05+0300

2024-07-30T16:05+0300

экономика

россия

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майнинг

закон

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе исключила из документа запрет на организацию обращения цифровой валюты на территории РФ. При этом вводится запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц. Этот запрет начнет действовать сразу после вступления закона в силу. Не смогут заниматься майнингом ИП, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, против госвласти, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; включенные в перечень террористов и экстремистов; а также юрлица, имеющие подобных лиц среди учредителей (участников), бенефициаров и руководителей. Юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. ПОЛНОМОЧИЯ КАБМИНА Согласно закону, иные требования к деятельности майнеров, в том числе к участникам майнинг-пула, будет утверждать правительство РФ по согласованию с Банком России. Кабмин самостоятельно будет устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему его услуг. Также правительство сможет вводить запрет на майнинг в отдельных регионах или на их отдельных территориях и устанавливать особенности введения полного или частичного ограничения режима энергопотребления майнерами. Нарушение запрета и ведение майнинга без включения в соответствующие реестры может повлечь "уменьшение максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения энергопринимающих устройств" нарушителя от электросети, причем без возврата ранее внесенной платы за техприсоединение. Такие решения будет принимать суд. ОБЯЗАННОСТИ МАЙНЕРОВ Закон обязывает майнеров предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. Этот орган в свою очередь будет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России. Уполномоченный орган также будет вправе по согласованию с ЦБ ввести запрет и (или) ограничения на совершение сделок с цифровой валютой в целях обеспечения финансовой стабильности РФ. Адреса-идентификаторы также должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС, Росимущества. При этом Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть подозрения, что операции криптовалютой по ним могли совершаться в целях отмывания преступных доходов, финансирования терроризма либо совершения иного уголовного преступления. Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом большинство норм о майнинге начнет действовать с 1 ноября 2024 года.

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россия, госдума, майнинг, закон