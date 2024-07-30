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Раскрыта динамика поставок металлопродукции из России в Восточную Азию

Раскрыта динамика поставок металлопродукции из России в Восточную Азию - 30.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика поставок металлопродукции из России в Восточную Азию

Поставки металлургической продукции из России в Восточную Азию увеличились на 73% вследствие переориентации российского промышленного экспорта в 2023 году (в... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T11:24+0300

2024-07-30T11:24+0300

2024-07-30T11:24+0300

экономика

металлургия

азия

внешняя торговля

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Поставки металлургической продукции из России в Восточную Азию увеличились на 73% вследствие переориентации российского промышленного экспорта в 2023 году (в сопоставимых ценах 2020 года), следует из материалов Минпромторга по итогам первого заседания экспертного совета по ВЭД в промышленности и торговле, в котором принял участие статс-секретарь – замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. На заседании обсуждались системные меры развития ВЭД, механизмы кооперационного сотрудничества, особенности использования патентов зарубежных правообладателей, а также стратегические направления развития российского экспорта до 2030 года. "Статс-секретарь – замглавы Минпромторга России Роман Чекушов отметил переориентацию промышленного экспорта в 2023 году (в сопоставимых ценах 2020 года): поставки металлургической продукции в Восточную Азию выросли на 73%; в Южную Америку – на 71%; экспорт машиностроения в Южную и Центральную Африку вырос на 354% и 165% соответственно", - говорится в сообщении ведомства. Помимо этого, замглавы Минпромторга подчеркнул, что в рамках обновлённого нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года будет осуществляться поддержка создания зарубежной инфраструктуры, например, транспортно-логистических центров и промпарков. "Речь идет об устойчивой логистике, перспективах российской продукции на данном рынке, возможности логистических операторов обеспечивать регулярный сервис до данной точки и далее в третьи страны, и, безусловно, наличие понимающих рынок и готовых вкладывать (средства) в развитие такой инфраструктуры инвесторов", - приводятся в сообщении слова Чекушова.

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металлургия, азия, внешняя торговля