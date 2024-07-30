https://1prime.ru/20240730/metro-850527078.html
В Москве переименуют одну станцию метро
В Москве переименуют одну станцию метро - 30.07.2024, ПРАЙМ
В Москве переименуют одну станцию метро
Изменения в названиях планируются в Московском метрополитене, станцию "Коммунарка" переименуют в "Новомосковскую". Об этом говорится в публикации дептранса... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T10:38+0300
2024-07-30T10:38+0300
2024-07-30T10:38+0300
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168474_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_cf779028c5701d9e8caf74bcefb4eafc.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Изменения в названиях планируются в Московском метрополитене, станцию "Коммунарка" переименуют в "Новомосковскую". Об этом говорится в публикации дептранса Москвы в ТГ-канале.Согласно сообщению, мэр стролицы Сергей Собянин принял решение изменить название станции "Коммунарка" Сокольнической линии метро. Новое название станции - "Новомосковская" - отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве, сказано в Telegram.В дептрансе добавили, что станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах."Новая" станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет расположена в поселении Сосенское. Открытие запланировано на сентябрь 2024 года. Сама Троицкая линия будет самой протяженной, расположенной за МКАД.
https://1prime.ru/20240704/metro-849752956.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168474_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_1863b9d452cce01fbc9cac1662134798.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Москве переименуют одну станцию метро
Дептранс: станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют в "Новомосковскую"
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Изменения в названиях планируются в Московском метрополитене, станцию "Коммунарка" переименуют в "Новомосковскую". Об этом говорится в публикации дептранса Москвы в ТГ-канале.
Согласно сообщению, мэр стролицы Сергей Собянин принял решение изменить название станции "Коммунарка" Сокольнической линии метро. Новое название станции - "Новомосковская" - отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве, сказано в Telegram.
В дептрансе добавили, что станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.
"Новая" станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет расположена в поселении Сосенское. Открытие запланировано на сентябрь 2024 года. Сама Троицкая линия будет самой протяженной, расположенной за МКАД.
Стало известно, когда СБП полноценно запустят в метро Москвы