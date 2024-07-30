https://1prime.ru/20240730/metro-850527078.html

В Москве переименуют одну станцию метро

В Москве переименуют одну станцию метро - 30.07.2024, ПРАЙМ

В Москве переименуют одну станцию метро

Изменения в названиях планируются в Московском метрополитене, станцию "Коммунарка" переименуют в "Новомосковскую". Об этом говорится в публикации дептранса... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:38+0300

2024-07-30T10:38+0300

2024-07-30T10:38+0300

москва

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Изменения в названиях планируются в Московском метрополитене, станцию "Коммунарка" переименуют в "Новомосковскую". Об этом говорится в публикации дептранса Москвы в ТГ-канале.Согласно сообщению, мэр стролицы Сергей Собянин принял решение изменить название станции "Коммунарка" Сокольнической линии метро. Новое название станции - "Новомосковская" - отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве, сказано в Telegram.В дептрансе добавили, что станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах."Новая" станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет расположена в поселении Сосенское. Открытие запланировано на сентябрь 2024 года. Сама Троицкая линия будет самой протяженной, расположенной за МКАД.

https://1prime.ru/20240704/metro-849752956.html

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