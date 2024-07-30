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Набиуллина и Матвиенко "поспорили" о закрытии МФО

Набиуллина и Матвиенко "поспорили" о закрытии МФО - 30.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина и Матвиенко "поспорили" о закрытии МФО

Запрет легальных, контролируемых микрофинансовых организаций привел бы к их уходу в тень и навредил бы людям, которые не могут взять кредит в банках, заявила... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:44+0300

2024-07-30T16:44+0300

2024-07-30T16:44+0300

экономика

россия

эльвира набиуллина

валентина матвиенко

мфо

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Запрет легальных, контролируемых микрофинансовых организаций привел бы к их уходу в тень и навредил бы людям, которые не могут взять кредит в банках, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ЦБ полностью прекратить работу микрофинансовых организаций в России, отметив, что невозможно уже видеть "страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, отдают квартиры, деньги большие". Она предложила подумать, нельзя ли закрыть МФО. "Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации, они уйдут в тень. И люди вообще попадут - им и в банках не дадут деньги, и будет только вот эта вот тень. Так они могут хотя бы прийти в регулируемые микрофинансовые организации", - сказала Набиуллина. Официальные микрофинансовые организации не имеют права давать обычные кредиты, а также начислять проценты, пени больше определенного уровня, это установлено законом, указала глава ЦБ. Очень часто нарушают закон как раз не эти поднадзорные ЦБ организации, а "нелегальные кредиторы", добавила она.

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россия, эльвира набиуллина, валентина матвиенко, мфо